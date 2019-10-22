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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
22.10.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Dolar ve Euro ne kadar oldu? Döviz kurlarında son durum

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Dolar ve Euro ne kadar oldu? Döviz kurlarında son durum

Yatırımcıların en çok rağbet gösterdiği döviz kurları Euro ve dolara ilgi devam ediyor. Dövizler haftanın ikinci işlem gününe, pazartesi gününün kapanış değerlerine yakın düzeylerde başladı. Peki, dolar ve Euro ne kadar oldu? Döviz kurlarında son durum

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,8450 5,8460
Avro 6,5220 6,5230
Sterlin 7,5650 7,6030

ANKARA
ABD Doları 5,8100 5,8700
Avro 6,4700 6,5400
Sterlin 7,5010 7,6600

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Türkiye’de piyasalar bu hafta, jeopolitik gelişmelerin yanında, perşembe günü toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun faiz kararını izliyor. Son gelişmelerle birlikte TL varlıklarda gözlenen değer kazanımıyla Merkez Bankası’nın bu haftaki Para Politikası Kurulu toplantısından indirim beklentisi de yeniden güç kazandı. Bankacılar, yeni gelişmelerin 200 bazpuanlık indirimi olanaklı kıldığına, bu gelişmenin de lirayı satış baskısı altında bıraktığına işaret ediyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 14.45, valörde son işlem yüzde 14.43 düzeyindeyken, Pazartesi günü spot kapanış yüzde 14.47 olarak gerçekleşti.

Kapanışa yakın işlemlerde:

- dolar en düşük 5.8415 lira ve en yüksek 5.8647 lirayı gördükten sonra, 5.84 - 5.85 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5178 lira ve en yüksek 6.5489 lirayı gördükten sonra, 6.52 6.53 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.5849 lira ve en yüksek 7.6133 lirayı gördükten sonra 7.58 7.59 lira aralığında hareket ediyordu.

 

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