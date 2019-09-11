Dolar ve Euro ne kadar oldu? 11 Eylül güncel döviz kuru
Yeni günün başlamasıyla birlikte, Dolar ve Euro kuru da merak konusu oldu. Dolar ve Euro'nun yeni günde serbest piyasada ne kadardan işlem gördüğü vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Dövizler, Merkez Bankasının faiz kararı beklenirken güne hafif yükselişle başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 5,7830 liradan, avro 6,3930 liradan güne başladı. İşte, 11 Eylül güncel döviz kuru...
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.50 itibarıyla şöyle:
ALIŞ SATIŞ
Dolar 5,7850 5,7860
Avro 6,3920 6,3930
Sterlin 7,1430 7,1580
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle