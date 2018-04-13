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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
13.04.2018 - 08:59, Son Güncelleme:

Dolar ve euro haftanın son gününe sakin başladı

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Dolar ve euro haftanın son gününe sakin başladı

Dolar kuru tarihi zirvesini gördükten sonra TCMB beklentileri ve Suriye'de nispeten azalan sıcak çatışma riskiyle 4.10 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar, jeopolitik ve makroekonomik gelişmeleri takip etmeye devam edecek.

Dolar/TL bu hafta 4.20'ye yaklaşarak tarihi zirvesini gördükten sonra Merkez Bankası'ndan enflasyon risklerini azaltma adına faiz artışı dahil adımlar atabileceği beklentileri ve Suriye'de nispeten azalan sıcak çatışma riskiyle güne 4.1060/4.1075 seviyesinden başladı.

Gün içerisinde en yüksek 4.1180 seviyesini gören dolar/TL, saat 09.13 itibarıyla 4.1030 seviyesinde hareket etti. Euro/TL aynı dakikalarda 5.0566 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.2324 seviyelerinde...

Dolar endeksi dün yüzde 0.2 yükselerek ard arda dört günlük düşüşüne ara vermesinin ardından bugün yükselerek 89.778'de bulunuyor.

Bankacılar kur ve faiz açısından iç siyaset, jeopolitik ve makroekonomik gelişmelerin ve küresel piyasaların izlenmeye devam edileceğini belirtiyorlar.

Dolar/TL'nin tarihi zirveyi görmesiyle TL'nin yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 8'e yaklaşmış ve gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en kötü performansı gösterenler arasında ilk sıralarda yer almıştı.

ÇETİNKAYA'NIN KONUŞMASI DA ETKİLİ OLDU

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, TCMB Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda TCMB'nin elindeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğini, gerekirse ilave sıkılaşma yapılacağını söyledi.

Çetinkaya'nın açıklamaları da dün kurda aşağı hareket destek verdi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında da TL'de görülen düşüş yönlü seyirle birlikte faizlerde gevşeme gözlendi. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün spot kapanışta yüzde 13.16, valörde son işlemde yüzde 13.02 oldu. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta yüzde 14.43, valörde son işlemde yüzde 14.36 seviyesinde gerçekleşti.

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