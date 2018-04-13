Dolar ve euro haftanın son gününe sakin başladı
Dolar kuru tarihi zirvesini gördükten sonra TCMB beklentileri ve Suriye'de nispeten azalan sıcak çatışma riskiyle 4.10 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar, jeopolitik ve makroekonomik gelişmeleri takip etmeye devam edecek.
Dolar/TL bu hafta 4.20'ye yaklaşarak tarihi zirvesini gördükten sonra Merkez Bankası'ndan enflasyon risklerini azaltma adına faiz artışı dahil adımlar atabileceği beklentileri ve Suriye'de nispeten azalan sıcak çatışma riskiyle güne 4.1060/4.1075 seviyesinden başladı.
Gün içerisinde en yüksek 4.1180 seviyesini gören dolar/TL, saat 09.13 itibarıyla 4.1030 seviyesinde hareket etti. Euro/TL aynı dakikalarda 5.0566 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.2324 seviyelerinde...
Dolar endeksi dün yüzde 0.2 yükselerek ard arda dört günlük düşüşüne ara vermesinin ardından bugün yükselerek 89.778'de bulunuyor.
Bankacılar kur ve faiz açısından iç siyaset, jeopolitik ve makroekonomik gelişmelerin ve küresel piyasaların izlenmeye devam edileceğini belirtiyorlar.
Dolar/TL'nin tarihi zirveyi görmesiyle TL'nin yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 8'e yaklaşmış ve gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en kötü performansı gösterenler arasında ilk sıralarda yer almıştı.
ÇETİNKAYA'NIN KONUŞMASI DA ETKİLİ OLDU
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, TCMB Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda TCMB'nin elindeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğini, gerekirse ilave sıkılaşma yapılacağını söyledi.
Çetinkaya'nın açıklamaları da dün kurda aşağı hareket destek verdi.
TAHVİL BONO PİYASASI
Tahvil bono piyasasında da TL'de görülen düşüş yönlü seyirle birlikte faizlerde gevşeme gözlendi. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün spot kapanışta yüzde 13.16, valörde son işlemde yüzde 13.02 oldu. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta yüzde 14.43, valörde son işlemde yüzde 14.36 seviyesinde gerçekleşti.
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