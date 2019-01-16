Dolar ve Euro güne böyle başladı
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.43 TL'de bulunurken, Euro fiyatları ise 6.20 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...
DOLAR kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.44 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.4310 TL'yi, en yüksek ise 5.4532 TL'yi gördü. Dolar saat 09.07 itibarıyla 5.4327 TL'de hareket ederken, Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.2028 TL'de bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.14 düşüşle 95.54 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1411 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.36 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.99 seviyesinde bulunuyor.
MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR
"Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler faizlerde değişiklik beklemiyor. Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14.00'de açıklayacak.
Geçen yıl, 13 Aralık'ta gerçekleştirilen bir önceki PPK toplantısında politika faizi yüzde 24.00'de sabit bırakılmıştı.
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