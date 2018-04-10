Dolar 4 liranın, Euro 5 liranın üzerinde!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
10.04.2018 - 07:31, Son Güncelleme:

Dolar 4 liranın, Euro 5 liranın üzerinde!

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Dolar 4 liranın, Euro 5 liranın üzerinde!

Küresel olarak gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik risk algısının artmasıyla ruble öncülüğünde Türk Lirası’nda değer kaybı gözlenirken, dolar/TL yeni tarihi zirvesi olan 4.0755’e tırmanırken, Euro/TL 5 seviyesinin üzerini test etti. Euro 5.0064 ile tarihi zirvesine ulaştı. Euro sabah saatlerinde 5.01 TL, dolar kuru ise 4.06 TL seviyesinde.

Ruble, ABD’nin Rusya’ya getirdiği yeni yaptırımların RUSAL Capital’in teknik olarak temerrüt endişelerini artırmasının ardından yaklaşık yüzde 2 oranında değer kaybetti ve bu şirket tarafından çıkarılan dolar tahvilleri Rus kredi piyasalarında kayıplara öncülük etti. ABD, cuma günü 2016 yılı başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçladığı Rusya’yı cezalandırmak amacıyla, 24 Rus devlet yetkilisi ve işadamı ile 14 kuruma karşı yeni yaptırımlar getirdi.

Bu gerekçeyle gelişmekte olan ülkelerin paraları arasında Ruble dolar karşısında bir ara yüzde 2.5’e yakın kayıp ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 0.9 kayıp ile Güney Afrika Randı, yüzde 0.69 ile TL izledi.

ÇOK NEDEN BULUNUYOR

Dün Rusya ve Suriye askeri makamları Suriye’ye İsrail savaş uçakları tarafından saldırı yapıldığını söylediler. Diğer yandan ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, ABD-Rusya gerginliği piyasalarda olan endişe gibi unsurlar TL üzerinde baskı yarattı.

Rus borsası %12.5 değer yitirdi.

SEPET DE TARİHİ ZİRVE YAPTI

Dün sabah 4.5059 seviyesinde olan sepet bazında TL zirve olan 4.5366’ya kadar yükseldi. Cuma günü yüzde 13.32’ye kadar yükselen 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.15 seviyesinden kapandı. Bugün euro güne 5,01 seviyesinden başladı.

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