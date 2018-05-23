Dolar ve Euro fiyatları güne nasıl başladı: İşte son durum
Dolar kuru uluslararası piyasalarda en yüksek 4.8019 TL'yi görürken, şu sıralarda 4.77 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.61 TL seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalar ve Merkez Bankası'nın adımları takip edilecek.
TÜRK Lirası, dolardaki küresel değer kazancı, ABD faizlerinin yüzde 3'ün de üzerine yükselmesi, petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ve kredi değerlendirme kuruluşlarının açıklamasıyla değer kaybederken; dolar/TL gece uluslararası piyasalarda en yüksek 4.8019 seviyesini gördü. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 4.6670 TL'yi görürken; saat 9.53 itibarıyla 4.7745 TL'de hareket ediyor.
Euro/TL, 5.6837 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, şu dakikalarda 5.6196 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/TL ise rekor seviyesini 6.5404 seviyesine taşırken, şu sıralarda 6.4018 seviyelerinde...
Dolar/TL, dün bankalararası piyasalarda son işlemlerde 4.66 seviyesinden işlem görüyordu.
Dolar endeksi düne göre 0.06 yükselişle 93.57 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1766 seviyesinde hareket ediyor.
Petrol fiyatları 79 doların üzerinde işlem görürken, altının gram fiyatı 192.6 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
TCMB’NİN KAYDA DEĞER BİR ADIM ATMA GEREKLİLİĞİ ARTIYOR
GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Merkez Bankası’ndan TL'yi savunmak için beklenen adımlar gelmezken TL'de de sert değer kaybı ve negatif ayrışma devam ediyor. Asya işlemlerinde likidite kurumasının ve Japon yatırımcılarının TL/Yen long pozisyonlarındaki zarar kes emirlerinin çalışması dolar/TL’nin terminallerde 4,82 seviyesi üzerini görmesine neden oldu. O hareket tabii biraz dengelendi, ancak halen TL 4,75’lerde seyretmeye devam ediyor" dedi.
Erkan değerlendirmelerine şöyle devam etti: TL'deki düşüş artık dünya piyasalarının da gündeminde en ön sıralarda ve Türkiye riskinin diğer gelişmekte olan ülke paralarına bulaşma riskinin arttığına dair de yorumlar yapılıyor. Fitch ve S&P de dün para politikası ve finansal istikrara ile alakalı uyarılarda bulundular ve olumsuz içerikli raporlarında kredi notu riski üzerinde durdular. Londra’da 1 haftalık swap faizi yüzde 17,70 seviyesinde, TCMB’nin TL fonlama oranı ise yüzde 13,50… TCMB’nin kayda değer bir adım atma gerekliliği artıyor.
Dolar/TL, mevcut teknik eğilimde teorik hedeflerimize 4,78 – 4,85 bölgesine yaklaşmak/ulaşmak isteyebilir. Kısa vadeli olarak dolar/TL kurunu değerlendirdiğimizde ise 4,60 – 4,63 destek bölgesi gündemimizde yer almayı sürdürmektedir. Dolar/TL kuru ilgili bölge üzerinde kalmayı başarırsa, yukarı yönlü trend görünümünü teorik hedeflere ulaştırmak/yaklaştırmak isteyebilir. Özellikle de 4,80 üzerindeki kalıcı hareketler, pozitif fiyatlama davranışında daha etkin bir görünüm oluşmasını sağlayabilir. Aksi takdirde trend içi tepki düşüncesi gündemde yer alacağı gibi bu tür bir düşüncede 4,60 – 4,63 bölgesine doğru geri çekilmeler izlenebilir. Bunun öncesindeki olası tepki seviyeleri ise 4,71 ve 4,67 olarak kaydedilmiştir."
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