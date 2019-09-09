Dolar ve Euro fiyatları bugün ne kadar? İşte Döviz kurunda son dakika değerleri
Dolar ve Euro fiyatlarında son durumu merak eden vatandaşlar Döviz kurlarındaki son fiyatları internetten araştırıyor. Dolar geçtiğimiz haftayla aynı şekilde değerini korurken, Euro fiyatlarında bir birim farklılık oldu. Peki Dolar ve Euro fiyatlarında son durum nedir? İşte Döviz kurlarındaki son dakika gelişmeleri
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları.. Dolar 5,7100 liradan, avro 6,2980 liradan güne başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 5,7100 liradan, avro 6,2980 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7080 liradan alınan dolar, 5,7100 liradan satılıyor. 6,2960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2980 lira olarak belirlendi.
Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 5,7150 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3190 lira olmuştu.
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