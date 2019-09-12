Dolar ve Euro fiyatları bugün ne kadar? İşte döviz kurlarında son durum
Dolar ve Euro fiyatlarında 12 Eylül fiyatları merak ediliyor. Peki döviz kurlarında son durum ne? İşte dolar ve euro fiyatlarında bugünkü açılır değerleri
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları. Dolar 5,7670 liradan, avro 6,3600 liradan güne başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 5,7670 liradan, avro 6,3600 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7650 liradan alınan dolar, 5,7670 liradan satılıyor. 6,3580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3600 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7550 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3290 lira olmuştu.
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