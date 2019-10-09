Dolar ve altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altında son durum
Dolar kuru ve altın fiyatlarına ilgi hafta ortasında da devam ediyor. Yatırım aracı tercihini dolar kuru veya altından yana kullanan vatandaşlar, fiyatlardaki değişimleri an be an takip ederek bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, dolar ve altın fiyatları ne kadar oldu?
Vatandaşların ana gündem konularından biri de altın piyasası ve dolar kuru. Yatırımcıların öncelikli tercihi olan dolar kuru ve altın fiyatları anlık olarak değişim gösteriyor. Dolar 5,8400 liradan, avro 6,4020 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 5,8380 liradan alınan dolar, 5,8400 liradan satılıyor. 6,4000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4020 lira olarak belirlendi. Peki, altın fiyatlarında son durum ne?
Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,11 değer kazanarak 282,96 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 459,14 lira, Cumhuriyet altını 1.888 liradan satılıyor.
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