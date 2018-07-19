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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
19.07.2018 - 09:31, Son Güncelleme:

Dolar/TL yeni güne yükselişle başladı

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Dolar/TL yeni güne yükselişle başladı

Dolar kuru dün yaşanan dalgalanmaların ardından yeni güne 4.80 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 4.81 TL seviyesindeyken, Euro kuru ise 5.60 TL seviyesinde bulunuyor.

ABD ile ilişkiler açısından piyasalar tarafından yakından izlenen ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğun devamına karar verilmesi ardından dün yükselen dolar, bu sabah güne 4.80 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 09.34 itibarıyla 4.8175 TL'de bulunurken; Euro kuru ise 5.6016 TL seviyelerinde...

Bugün yurt dışı piyasalar ve Merkez Bankası'nın beklenti anketini takip edecek olan piyasalar asıl olarak gelecek haftaki TCMB toplantısına odaklanırken, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesiyle birlikte başlayan yeni dönemde ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceği de yakından izleniyor. OHAL'in de kaldırılması ardından analistler kurda kalıcı bir iyileşme için hükümet tarafından piyasada güveni artırıcı adımlar atılması gerektiğine dikkat çekiyor.

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

Yurt içinde bugün saat 14.30'da TCMB beklenti anketi, yurt dışında ise saat 11.30'da İngiltere perakende satışlar, saat 15.30'da ABD işsizlik maaş başvuruları ve Philadelphia Fed endeksi açıklanacak.

Ziraat Yatırım'ın notunda Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisine yönelik iyimser açıklamaları ve kademeli faiz artışına vurgu yapması sonrasında doların dirençli durmaya devam ettiği belirtilerek, "Gelişmekte olan ülke kurları da bu sabah hafif satıcılı. Birkaç gündür dalgalı bir seyir izleyen TL de baskı altında. BIST100 güne hafif satıcılı bir görüntüyle başlayabilir" denildi.

Halk Yatırım notunda ise bugün açıklanacak beklenti anketinde hem döviz kuru hem de enflasyon beklentilerindeki bozulmanın devam etmesi halinde kur ve paralelinde endekste bir miktar satış baskısı hissedilebileceği belirtildi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında da tahvil faizleri uzun süredir baskı altında. Analistlere göre bu baskının ana nedenleri ise enflasyonun geldiği seviyeler ve yükselişin devam edeceği endişeleri, seçim öncesi artan harcama trendi ve yeni ekonomi yönetimi ile uygulanacak politikalara yönelik endişeler oldu.

Bankacılara göre gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi geçen hafta yüzde 20.51 ile 10 yılın en yüksek seviyesine gelirken, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 18.85 ile tarihi zirvesini gördü. Dün iki yıllık gösterge tahvil son işlemde yüzde 20.49, 10 yıllık gösterge tahvil ise yüzde 17.77 seviyesindeydi.

Dün ise 10 yıllık tahvil faizi dava öncesi yüzde 17.44'e kadar gerilese de sonrasında yüzde 17.94'e kadar yükseldi. Tahvil valörde son işlemde yüzde 17.71, gösterge iki yıllık tahvil ise yüzde 20.40 seviyesindeydi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (18.07.2018-2)
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