Dolar/TL yeni güne yükselişle başladı
Dolar kuru dün yaşanan dalgalanmaların ardından yeni güne 4.80 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 4.81 TL seviyesindeyken, Euro kuru ise 5.60 TL seviyesinde bulunuyor.
ABD ile ilişkiler açısından piyasalar tarafından yakından izlenen ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğun devamına karar verilmesi ardından dün yükselen dolar, bu sabah güne 4.80 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 09.34 itibarıyla 4.8175 TL'de bulunurken; Euro kuru ise 5.6016 TL seviyelerinde...
Bugün yurt dışı piyasalar ve Merkez Bankası'nın beklenti anketini takip edecek olan piyasalar asıl olarak gelecek haftaki TCMB toplantısına odaklanırken, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesiyle birlikte başlayan yeni dönemde ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceği de yakından izleniyor. OHAL'in de kaldırılması ardından analistler kurda kalıcı bir iyileşme için hükümet tarafından piyasada güveni artırıcı adımlar atılması gerektiğine dikkat çekiyor.
BU VERİLER TAKİP EDİLECEK
Yurt içinde bugün saat 14.30'da TCMB beklenti anketi, yurt dışında ise saat 11.30'da İngiltere perakende satışlar, saat 15.30'da ABD işsizlik maaş başvuruları ve Philadelphia Fed endeksi açıklanacak.
Ziraat Yatırım'ın notunda Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisine yönelik iyimser açıklamaları ve kademeli faiz artışına vurgu yapması sonrasında doların dirençli durmaya devam ettiği belirtilerek, "Gelişmekte olan ülke kurları da bu sabah hafif satıcılı. Birkaç gündür dalgalı bir seyir izleyen TL de baskı altında. BIST100 güne hafif satıcılı bir görüntüyle başlayabilir" denildi.
Halk Yatırım notunda ise bugün açıklanacak beklenti anketinde hem döviz kuru hem de enflasyon beklentilerindeki bozulmanın devam etmesi halinde kur ve paralelinde endekste bir miktar satış baskısı hissedilebileceği belirtildi.
TAHVİL BONO PİYASASI
Tahvil bono piyasasında da tahvil faizleri uzun süredir baskı altında. Analistlere göre bu baskının ana nedenleri ise enflasyonun geldiği seviyeler ve yükselişin devam edeceği endişeleri, seçim öncesi artan harcama trendi ve yeni ekonomi yönetimi ile uygulanacak politikalara yönelik endişeler oldu.
Bankacılara göre gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi geçen hafta yüzde 20.51 ile 10 yılın en yüksek seviyesine gelirken, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 18.85 ile tarihi zirvesini gördü. Dün iki yıllık gösterge tahvil son işlemde yüzde 20.49, 10 yıllık gösterge tahvil ise yüzde 17.77 seviyesindeydi.
Dün ise 10 yıllık tahvil faizi dava öncesi yüzde 17.44'e kadar gerilese de sonrasında yüzde 17.94'e kadar yükseldi. Tahvil valörde son işlemde yüzde 17.71, gösterge iki yıllık tahvil ise yüzde 20.40 seviyesindeydi.
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