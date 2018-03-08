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Dolar/TL kuru Moody's Türkiye kararı sonrası ne durumda

AA
08.03.2018 - 10:30 | Son Güncelleme:

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,8055 seviyesinde dengelendi.

Dün 3,8093 seviyesine çıkan dolar/TL, küresel piyasalarda doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine paralel 3,7915 seviyesine kadar geriledi ve günü yatay bir seyirle 3,7936'dan tamamladı.

Bugünün ilk saatlerinde kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürürken, not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi. Kredi notunun aşağı çekilmesinde, Türkiye'nin not görünümünün geçen yıl "negatif"e çevrilmesinde rol oynayan iki temel gelişmenin belirleyici olduğu kaydedilen açıklamada, bunlar özetle "kurumların direncindeki süregelen kayıp" ve "dış şok riskinin yüksek borç ve siyasi riskler nedeniyle artması" olarak sıralandı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,32 artışla 3,8055 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,28 artışla 4,7242'den, sterlin/TL de yüzde 0,34 artışla 5,2932'den işlem görüyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 89,59 seviyelerinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise 1,24'ün üzerinde dengelendi.

Analistler, Moody's'in değerlendirmesinin somut verilerle uyuşmadığını, piyasalara etkisinin sınırlı kalmasını beklediklerini söyledi. Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararları ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7800 ve 3,7550 seviyelerinin destek, 3,8120'nin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

Etiketler: dolar fiyatları , dolar ne kadar , dolar/TL kuru
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