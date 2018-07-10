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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
BİGPARA- REUTERS
10.07.2018 - 08:54, Son Güncelleme:

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte güncel dolar fiyatları

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Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte güncel dolar fiyatları

Dolar yeni kabinenin açıklanması sonrası yükselişe geçti. Yeni haftaya 4.60 TL seviyesinden başlayan dolar, 4.5126 TL'ye kadar gerileyerek 1 ayın en düşük seviyesini görmüştü. Dolar kuru bugüne ise 4.67 TL seviyesinden başladıktan sonra, şu dakikalarda 4.66 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.47 TL'de bulunuyor.

YENİ kabinenin açıklanmasından sonra dolar kuru hareketlendi. Kur, Türkiye piyasaları açılmadan, uluslararası piyasalarda en yüksek 4.7530 TL'yi görürken; sonrasında 4.6460 TL'ye kadar geriledi. Dolar kuru saat 09.22 itibarıyla 4.6687 TL'de hareket ediyor.

Gün içerisinde 5.5892 TL'ye tırmanan Euro kuru, en düşük 5.4830 TL'yi gördü. Euro kuru şu dakikalarda ise 5.4794 TL seviyelerinde...

Dolar endeksi yüzde 0.12 yükselişle 93.92 puanda bulunurken, euro/dolar paritesi ise 1.1741 seviyesinde hareket ediyor.

Yeni haftaya 4.60 TL seviyesinden başlayan dolar, 4.5126 TL'ye kadar gerileyerek 1 ayın en düşük seviyesini görmüştü.

EKONOMİNİN DÜMENİ ALBAYRAK'TA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak oldu.

Analistler, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabinesinin açıklanmasıyla, piyasalarda beklentinin gerçekleşmesi ve bakanların açıklanmasına karşın ofis ve kurullara ilişkin atamaların henüz tamamlanmaması nedeniyle Türk lirasının değer kaybettiğini, ancak bunun kısa süreli olmasının beklendiğini ifade etti.

Uluslararası piyasada işlem hacminin sınırlı olduğu zaman diliminde dolar/TL'nin 4,74 üzerine çıktığına dikkati çeken analistler, bugün bankalararası piyasanın açılışı birlikte kur seviyelerinde de dengelenmenin görüldüğünü söyledi.

Analistler, ticaret savaşı ile ilişki gelişmeler ve makroekonomik verilerin kurların yönü üzerinde ana belirleyici olmaya devam edeceğini belirterek, teknik açıdan 4,75 seviyesinin güçlü direnç olduğunu, 4,64'ün aşağı yönlü kırılması durumunda ise 4,58 desteğinin takip edileceğini dile getirdi.  

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