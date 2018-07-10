Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte güncel dolar fiyatları
Dolar yeni kabinenin açıklanması sonrası yükselişe geçti. Yeni haftaya 4.60 TL seviyesinden başlayan dolar, 4.5126 TL'ye kadar gerileyerek 1 ayın en düşük seviyesini görmüştü. Dolar kuru bugüne ise 4.67 TL seviyesinden başladıktan sonra, şu dakikalarda 4.66 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.47 TL'de bulunuyor.
YENİ kabinenin açıklanmasından sonra dolar kuru hareketlendi. Kur, Türkiye piyasaları açılmadan, uluslararası piyasalarda en yüksek 4.7530 TL'yi görürken; sonrasında 4.6460 TL'ye kadar geriledi. Dolar kuru saat 09.22 itibarıyla 4.6687 TL'de hareket ediyor.
Gün içerisinde 5.5892 TL'ye tırmanan Euro kuru, en düşük 5.4830 TL'yi gördü. Euro kuru şu dakikalarda ise 5.4794 TL seviyelerinde...
Dolar endeksi yüzde 0.12 yükselişle 93.92 puanda bulunurken, euro/dolar paritesi ise 1.1741 seviyesinde hareket ediyor.
Yeni haftaya 4.60 TL seviyesinden başlayan dolar, 4.5126 TL'ye kadar gerileyerek 1 ayın en düşük seviyesini görmüştü.
EKONOMİNİN DÜMENİ ALBAYRAK'TA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak oldu.
Analistler, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabinesinin açıklanmasıyla, piyasalarda beklentinin gerçekleşmesi ve bakanların açıklanmasına karşın ofis ve kurullara ilişkin atamaların henüz tamamlanmaması nedeniyle Türk lirasının değer kaybettiğini, ancak bunun kısa süreli olmasının beklendiğini ifade etti.
Uluslararası piyasada işlem hacminin sınırlı olduğu zaman diliminde dolar/TL'nin 4,74 üzerine çıktığına dikkati çeken analistler, bugün bankalararası piyasanın açılışı birlikte kur seviyelerinde de dengelenmenin görüldüğünü söyledi.
Analistler, ticaret savaşı ile ilişki gelişmeler ve makroekonomik verilerin kurların yönü üzerinde ana belirleyici olmaya devam edeceğini belirterek, teknik açıdan 4,75 seviyesinin güçlü direnç olduğunu, 4,64'ün aşağı yönlü kırılması durumunda ise 4,58 desteğinin takip edileceğini dile getirdi.
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