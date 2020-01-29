Dolar/TL, 5,9430 seviyesinde seyrediyor

Dün 5,93-5,95 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kaybıyla 5,9415'ten tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,9430'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 6,5485'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,7430'dan satılıyor.



Avro/dolar paritesi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,10'un hemen üzerinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise dün yaklaşık 2 ayın zirvesini görmesinin ardından şu dakikalarda 98,0 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar, önceki kapanışın hemen altında 1,3050 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının izleneceğini belirterek, dış politik gelişmelerin ve koronavirüs ile ilgili haber akışının fiyatlamalar açısından belirleyici olmayı sürdüreceğini dile getirdi.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9150'nin destek konumuna geldiğini söyleyen analistler, 5,9850'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.