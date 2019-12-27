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HaberlerEkonomi HaberleriDolar/TL, 5,9380 seviyesinden alıcı buluyor
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27.12.2019 - 09:25,Son Güncelleme:/

Dolar/TL, 5,9380 seviyesinden alıcı buluyor

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Dolar/TL, 5,9380 seviyesinden alıcı buluyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,9380'den işlem görüyor.

Dün 5,93-5,94 dar bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 5,9329'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,9380'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 6,6050'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,7185'ten satılıyor.

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,2995, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1120 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 97,4 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in önemli direnç, 5,90'ın destek olarak takip edileceğini belirtti.

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