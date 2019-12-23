Dolar/TL, 5,9360 seviyesinden alıcı buluyor

Geçen hafta ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım içeren savunma bütçesini Senato'da kabul etmesinden ardından yaklaşık son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 5,9448'i gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 2,1 değer kazanarak cuma gününü 5,9399'dan tamamladı.



Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 5,9360'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,5870'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,7320'den satılıyor.



Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,3022, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,1085 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise yatay bir seyirle 97,6 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç, 5,87'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.