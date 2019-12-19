Dolar/TL, 5,9190 seviyesinden alıcı buluyor

Dün yükseliş eğilimini üst üste 4’üncü işlem gününe taşıyan ve ABD ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerde yaşanan sürecin etkisiyle 5,9312'ye kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 5,9268'den tamamladı.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dünkü açıklamasında bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan, vadesine yedi gün veya daha kısa süre kalan, vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının yasal özkaynaklarının yüzde 10'unu geçmeyeceğini bildirdi.



Analistler, yapılan hamlenin yurt içi swap piyasasında derinliğin artırılmasını ve rezervleri destekleyeceğini belirtti.



Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 5,9190'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 6,5890'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 7,7445'ten satılıyor.



Sterlin/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,3083, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1128 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 97,3 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,9270'in üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5,95 seviyesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.