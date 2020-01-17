Dolar/TL 5,8560 seviyesinde seyrediyor

Dün 5,8921'e kadar yükselen ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ölçülü faiz indirimi sonrası gerileyen dolar/TL, 5,8388'i görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 5,8569'dan tamamladı.



Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 5,8560'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 6,5230'dan, sterlin/TL yüzde 0,21 artışla 7,6650'den satılıyor.



Sterlin/dolar paritesiyüzde 0,1 artışla 1,3089, avro/dolar paritesi dünkü kapanış seviyesinin hemen altında 1,1140'tan alıcı buluyor. Dolar endeksi, yatay bir seyirle 97,2 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere'de perakende satışlar, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi, ABD'De konut başlangıçları ve inşaat izinleri, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,82'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,95'in direnç olarak izleneceğini bildirdi.