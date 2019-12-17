Dolar/TL, 5,8530 seviyesinden alıcı buluyor

Dün 5,80 - 5,86 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 5,8477'den tamamladı.



Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,8530'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 6,5260'tan, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kaybıyla 7,7665'ten satılıyor.



Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,6 azalışla 1,3265, avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1140 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,1 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, İngiltere'de işsizlik ve Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,87'nin direnç, 5,81'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.