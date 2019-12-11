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HaberlerEkonomi HaberleriDolar/TL, 5,8050 seviyesinden alıcı buluyor
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Ekonomi
AA
11.12.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Dolar/TL, 5,8050 seviyesinden alıcı buluyor

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Dolar/TL, 5,8050 seviyesinden alıcı buluyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 5,8050'den işlem görüyor.

Üst üste 5 işlem günü devam eden yükselişini dün sonlandıran dolar/TL, 5,7917'ye kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 değer kaybıyla 5,8060'tan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne sınırlı düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 5,8050'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 6,4390'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 7,6270'den satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,05 düşüşle 1,1085 seviyesinde, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 97,5 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,76'nın destek, 5,85'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 1 milyar 600 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Cari işlemler dengesi, eylülde 2 milyar 477 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar 895 milyon dolar olmuştu.

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