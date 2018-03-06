Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Dev bankadan çok kritik Dolar/TL tahmini

Dev bankadan çok kritik Dolar/TL tahmini

Hürriyet Haber
06.03.2018 - 14:52 | Son Güncelleme:

Dolar/TL'nin 4 olmasını bekleyen Avrupa'nın en büyük ikinci bankası Commerzbank'tan yeni yorum geldi.

Merkezi Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Avrupa'nın en büyük ikinci bankası Commerzbank, Dolar/TL'de son durumu değerlendirdi.

Enflasyon verisi ardından Türk Lirası için yorum yapan Banka, Şubat ayında tüketici ve üretici enflasyonu verilerinin iç açıcı olmadığı görüşünde.

Çekirdek enflasyonun hala yüzde 12 rekor seviyelerinde dalgalandığına vurgu yapan Commerzbank'ın raporunda, “Hesaplamalarımıza göre 2019 sonunda bile yüzde 10'un altında istikrar kazanmakta güçlü çekecek.” denildi.

Dolarda son durum neDolarda son durum ne?


Commerzbank'ın dikkat çeken yorumu ise baz etkisi üzerine oldu. Banka'ya göre baz etkisiyle birlikte enflasyonda görülecek yavaşlama piyasanın Türk Lirası'na yönelik duruşunu çok etkilemeyecek.

Commerzbank'ın Dolar/TL 'de yıl sonu tahmini 4 seviyesinde.

Dolar/TL dünkü enflasyon verileri ardından 3,8291'i gördü ve şu an 3,80'in altında işlem görüyor.

Commerzbank, Bloomberg'in 2017 4. çeyrek itibariyle hazırladığı sıralamaya göre en iyi ikinci dolar/Tl tahmincisi kurum olarak öne çıkıyor.

Etiketler: Commerzbank , Commerzbank dolar tahmini , Commerzbank tl tahmini
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri