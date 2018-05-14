Dolar/TL 4.33 seviyesinde hareket ediyor
Euro kuru, 5.2055 TL ile tarihi rekor kırarken; 4.35 TL'nin üzerini gören dolar kuru şu dakikalarda 4.33 TL'de hareket ediyor.
Euro/ TL yeni haftaya rekorla başladı. Euro kuru tarihi rekor seviyesini 5.2055 TL'ye taşırken, saat 8.50 itibarıyla 5.1849 TL'de bulunuyor. Dolar/TL ise gün içerisinde en yüksek 4.3519 seviyesini görürken, aynı dakikalarda 4.3313 seviyesinde hareket ediyor.
Kurdaki bu yükselişin siyasi alandaki belirsizlik ve Orta Doğu'da artan gerginliğin gelişen piyasa varlıkları üzerindeki baskısından kaynaklandığı kaydediliyor.
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