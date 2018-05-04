Dolar rekor üstüne rekor kırdı
Dün beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası tarihi rekor kırmaya başlayan dolar kuru, yeni günde de rekor kırmaya devam ediyor. Dolar kuru rekor seviyesini 4.2903 TL'ye taşırken, Euro kuru 5.12 seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar ABD istihdam raporunu bekliyor.
Merkez Bankası'nın faiz artışına rağmen küresel gelişmeler ve Türkiye'ye özgü endişelerle kur ve faizde sert yükseliş sürerken dolar/TL güne 4.22 civarında başladı. Dolar kuru sonrasında yükselişini hızlandırarak tarihi rekor seviyesini 4.2903 TL'ye taşıdı. Dolar/TL saat 13.00 itibarıyla 4.2837 seviyesinde hareket ederken; Euro/TL 5.1243 seviyesinde bulunuyor.
Analistler TL'deki değer kaybına dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, ABD faizlerinin yüzde 3'e yükselmesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, son PMI verisinin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesini gösteriyor.
FAİZ SERT YÜKSELİŞTE
Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde dün yükseliş 40 baz puana ulaşmıştı. Bugün de satış baskısı devam etti ve son iki işlem gününde yükseliş 77 baz puana ulaştı.
Önceki gün valörde son işlemde yüzde 12.93 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi enflasyon verisi sonrası yüzde 13.33'e kadar yükseldi. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 13.19, valörde son işlemde yüzde 13.23 seviyesindeydi. Bugün spot işlemlerde en yüksek getiri yüzde 13.70 oldu.
Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün işlem bazında bileşik faiz yüzde 15.01'e kadar yükseldikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 14.75, valörde son işlemde yüzde 14.85 seviyesindeydi. Bugün spot piyasada en yüksek işlem yüzde 15.28 seviyesinden gerçekleşti.
KÜRESEL PİYASALARDA ABD İSTİHDAM VERİLERİ İZLENİYOR
Küresel piyasalarda ise bugün TSİ 15.30'da açıklanacak ABD Nisan ayı tarım dışı istihdam verisinin doların yükselmesini sağlayıp sağlamayacağı izleniyor.
ABD tarım dışı istihdam verisi istihdam piyasasının gücüne vurgu yapabilir. Reuters anketine göre, Mart ayında yalnızca 103 bin yükselen tarım dışı istihdamın Nisan ayında 192 bin artması bekleniyor.
Doların daha fazla kazanım elde edip etmemesi için piyasalar büyüme ve enflasyonda daha da iyileşme gösteren verileri takip ediyorlar. Bu veriler, Fed'in bu yıl faiz oranlarını üç kez daha artırabileceği tahminlerine yol açabilir. Bu kapsamda tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda yön belirleyici olması öngörülüyor.
GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Küresel bazda dolar, bugün açıklanacak olan nisan ayı tarım dışı istihdam ve ücretler verisi öncesinde sakin seyrediyor. Dolar endeksinin hafta ortasında Fed açıklamalarına kadar güçlü seyrini sürdürdükten sonra, bugün gelecek önemli veriler öncesinde beklemede olduğunu görmekteyiz. Tarım Dışı İstihdamın (NFP) 192 bin, işsizlik oranının yüzde 4, aylık bazda saatlik ücretlerin yüzde 0,2 beklendiği ortamda özellikle ücretlerde görülecek kuvvetli bir momentumun piyasalarda dolar lehine hareketleri yeniden artırması beklenecektir.
Erkan açıklamalarına şöyle devam etti: "Enflasyonun yeniden yükselişe geçmesinin ardından Türk Lirası, dolar karşısında düşüşünü rekor seviyelere taşıdı. Yabancı kurumlar da bu noktada Merkez Bankası'nın faiz artırım beklentilerini öne çıkardılar. Enflasyon beklentilerinde bozulma tahvil faizlerimizi yukarı yönlü olarak etkiliyor. Merkez Bankası’nın 75 baz puan faiz artırmasından önce kur 4,08 – 4,09’lardaydı, şu anda 4,24’te. Faiz artırımının etkisi terse döndü, piyasa Merkez’in hassasiyet noktasını test ediyor. Kurda artan volatilite kapsamında, değer kaybı eğilimi devam ederse Merkez Bankası’nın 7 Haziran’dan önce de kendini göstermesi gerekebilir.
Türk Lirası'nın gelişen ülke para birimleri performansında ABD doları karşısında zayıf bir tutum sergilediği ve diğer gelişen ülke para birimlerinden ayrıştığı bir süreçte kura yönelik yukarı yönlü çıkışın 4,2630– 4,3090 gibi teknik seviyelere ulaşabilme ihtimali gündemimizde yer almaktadır. Teknik olarak da 4,1670 – 4,1850 bölgesi üzerinde kaldığı müddetçe bu düşünce desteklenebilir. 4,2630 – 4,3090 gibi teknik seviyeler öncesindeki olası ara trend bariyerleri ise son zirve 4,2443 ve 4,2850 olarak kaydedilmiştir."
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