Dolar rekor üstüne rekor kırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDolar rekor üstüne rekor kırdı
GeriEkonomi Dolar rekor üstüne rekor kırdı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
REUTERS-Bigpara
04.05.2018 - 09:20, Son Güncelleme:

Dolar rekor üstüne rekor kırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dolar rekor üstüne rekor kırdı

Dün beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası tarihi rekor kırmaya başlayan dolar kuru, yeni günde de rekor kırmaya devam ediyor. Dolar kuru rekor seviyesini 4.2903 TL'ye taşırken, Euro kuru 5.12 seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar ABD istihdam raporunu bekliyor.

Merkez Bankası'nın faiz artışına rağmen küresel gelişmeler ve Türkiye'ye özgü endişelerle kur ve faizde sert yükseliş sürerken dolar/TL güne 4.22 civarında başladı. Dolar kuru sonrasında yükselişini hızlandırarak tarihi rekor seviyesini 4.2903 TL'ye taşıdı. Dolar/TL saat 13.00 itibarıyla 4.2837 seviyesinde hareket ederken; Euro/TL 5.1243 seviyesinde bulunuyor.

Analistler TL'deki değer kaybına dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, ABD faizlerinin yüzde 3'e yükselmesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, son PMI verisinin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesini gösteriyor.

FAİZ SERT YÜKSELİŞTE
Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde dün yükseliş 40 baz puana ulaşmıştı. Bugün de satış baskısı devam etti ve son iki işlem gününde yükseliş 77 baz puana ulaştı.

Önceki gün valörde son işlemde yüzde 12.93 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi enflasyon verisi sonrası yüzde 13.33'e kadar yükseldi. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 13.19, valörde son işlemde yüzde 13.23 seviyesindeydi. Bugün spot işlemlerde en yüksek getiri yüzde 13.70 oldu.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün işlem bazında bileşik faiz yüzde 15.01'e kadar yükseldikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 14.75, valörde son işlemde yüzde 14.85 seviyesindeydi. Bugün spot piyasada en yüksek işlem yüzde 15.28 seviyesinden gerçekleşti.

KÜRESEL PİYASALARDA ABD İSTİHDAM VERİLERİ İZLENİYOR
Küresel piyasalarda ise bugün TSİ 15.30'da açıklanacak ABD Nisan ayı tarım dışı istihdam verisinin doların yükselmesini sağlayıp sağlamayacağı izleniyor.
ABD tarım dışı istihdam verisi istihdam piyasasının gücüne vurgu yapabilir. Reuters anketine göre, Mart ayında yalnızca 103 bin yükselen tarım dışı istihdamın Nisan ayında 192 bin artması bekleniyor.

Doların daha fazla kazanım elde edip etmemesi için piyasalar büyüme ve enflasyonda daha da iyileşme gösteren verileri takip ediyorlar. Bu veriler, Fed'in bu yıl faiz oranlarını üç kez daha artırabileceği tahminlerine yol açabilir. Bu kapsamda tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda yön belirleyici olması öngörülüyor.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Küresel bazda dolar, bugün açıklanacak olan nisan ayı tarım dışı istihdam ve ücretler verisi öncesinde sakin seyrediyor. Dolar endeksinin hafta ortasında Fed açıklamalarına kadar güçlü seyrini sürdürdükten sonra, bugün gelecek önemli veriler öncesinde beklemede olduğunu görmekteyiz. Tarım Dışı İstihdamın (NFP) 192 bin, işsizlik oranının yüzde 4, aylık bazda saatlik ücretlerin yüzde 0,2 beklendiği ortamda özellikle ücretlerde görülecek kuvvetli bir momentumun piyasalarda dolar lehine hareketleri yeniden artırması beklenecektir.

Erkan açıklamalarına şöyle devam etti: "Enflasyonun yeniden yükselişe geçmesinin ardından Türk Lirası, dolar karşısında düşüşünü rekor seviyelere taşıdı. Yabancı kurumlar da bu noktada Merkez Bankası'nın faiz artırım beklentilerini öne çıkardılar. Enflasyon beklentilerinde bozulma tahvil faizlerimizi yukarı yönlü olarak etkiliyor. Merkez Bankası’nın 75 baz puan faiz artırmasından önce kur 4,08 – 4,09’lardaydı, şu anda 4,24’te. Faiz artırımının etkisi terse döndü, piyasa Merkez’in hassasiyet noktasını test ediyor. Kurda artan volatilite kapsamında, değer kaybı eğilimi devam ederse Merkez Bankası’nın 7 Haziran’dan önce de kendini göstermesi gerekebilir.
Türk Lirası'nın gelişen ülke para birimleri performansında ABD doları karşısında zayıf bir tutum sergilediği ve diğer gelişen ülke para birimlerinden ayrıştığı bir süreçte kura yönelik yukarı yönlü çıkışın 4,2630– 4,3090 gibi teknik seviyelere ulaşabilme ihtimali gündemimizde yer almaktadır. Teknik olarak da 4,1670 – 4,1850 bölgesi üzerinde kaldığı müddetçe bu düşünce desteklenebilir. 4,2630 – 4,3090 gibi teknik seviyeler öncesindeki olası ara trend bariyerleri ise son zirve 4,2443 ve 4,2850 olarak kaydedilmiştir."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı

Nefes Kredisi’ne yoğun ilgi

Turizm yatırımları ile ilgili çok önemli düzenleme

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?