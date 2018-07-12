Dolar ne kadar oldu? Dolar dünün ardından düşüşe geçti!
Dolar ne kadar oldu sorusu döviz işlemlerini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 4.97 TL'nin üzerini gördükten sonra, yeni güne 4.84 TL'den başlarken, şu dakikalarda 4.86 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.68 TL'de işlem görüyor.
Yeni günün ilk saatlerinde, Asya piyasalarının sığ bölümünde 4,9776 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışı ile birlikte düşüşe geçerek saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 4,8150 seviyesinde dengelendi
Dün yurt içi piyasalar kapandıktan sonra yükselişini hızlandıran dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,53 artışla 4,8738'den tamamladı.
Yeni günün ilk saatlerinde, Asya piyasalarının sığ bölümünde 4,9776 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışı ile birlikte düşüşe geçerek saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 4,8150 seviyesinde dengelendi. Avro/TL de tarihi zirvesini 5,8179'a taşımasının ardından gerileyerek, şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 1 azalışla 5,6370'ten işlem görüyor.
Analistler, küresel piyasalarda artan ticaret savaşı endişelerinin, Çin yuanındaki sert kayıpların devam etmesine neden olduğunu, bunun da Türkiye gibi diğer gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti. Dün dolar endeksinin de değer kazandığına dikkati çeken analistler, Türk lirasının ise son açıklanan enflasyon ve cari açık verilerinin ardından negatif ayrıştığını söyledi.
Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, düşüş eğilimine giren petrol fiyatlarının Türk lirası varlıkları pozitif etkilemesinin beklenebileceğini dile getirdi.
DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?
Bugüne bakıldığında dolarda satışlar etkili oluyor. Sabah 4.90'ın altına gerileyen dolar, daha sonra kademeli olarak 4.88 TL, 4.85 TL ve 4.82 TL'ye kadar geriledi.
Dolar saat 09.20 itibariyle 4.8280 TL, euro da 5.6460 TL'den el değiştirdi.
Öğle saatlerine doğru ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Merkez Bankası bağımsızlığına güçlü bir vurgu yapan konuşmasının ardından dolar 4.80 TL sınırına geriledi.
Dolar saat 12.10 itibariyle 4.8050 TL olurken, euro 5.6170 TL'den işlem gördü.
Saat 15.00 itibariyle ise 4.82-4.83 TL bandında hareket eden dolar, 16:00 sonrasında yükselişe geçerek 4.87 - 4.88 bandına dek yükseldi. Euro ise yeniden 5.70 TL sınırında.
Kapanış öncesi 17:15'te ise dolar / TL bir nebze gevşeyerek yeniden 4.85 TL'ye geriledi. Euro da kazançlarının bir kısmını geri verdi ve 5.6785 TL'den işlem görüyor.
Dolar dün serbest piyasada 4.7770 TL seviyesinden günü tamamlamıştı.
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