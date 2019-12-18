Dolar ne kadar oldu? 18 Aralık bugünkü canlı Dolar TL kuru nasıl seyrediyor?

Dolar kuru son 10 günün en yüksek seviyesini 18 aralık Çarşamba gününün ilk saatlerinde yaşadı. Piyasaların açılmasıyla birlikte 5,88'den 5,93'lere kadar yükselen kur, öğle saatleri ile birlikte yeniden düşüşe geçmeye başladı. Peki, dolar ne kadar olacak? İşte, canlı bilgilerle dolar TL kuru hakkında bazı detaylar

18 Aralık Çarşamba günü saat 12.00 itibariyle dolar 5,90'dan satılıyor. Dolar TL alış fiyatı ise 5,89 TL olarak piyasalara yansıyor.

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DOLAR FİYATLARI İÇİN ANALİZ BİLGİLERİ

Dün 5,8438'e kadar gerileyen dolar/TL, ABD'de Senato'dan geçen tasarında Türkiye'nin aleyhindeki ifadelerin oluşturduğu tedirginlikle 5,8895'e kadar yükseldi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 5,8883'ten tamamladı.



ABD'de Senato'dan dün geçen tasarının Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi ve Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.



Analistler, ABD'de savunma bütçesinin, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'dan da geçmesi sonrası ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin gerilebileceği endişelerinin döviz kurlarında yükselişe neden olduğunu bildirdi.



Dolar/TL, üst üste yükselişini 4'üncü güne taşımasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 5,9040'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 6,5760'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 7,7355'ten satılıyor.



Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,3099, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1135 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,3 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, kurlardaki artışa karşın uluslararası piyasada Türkiye'nin risk priminin (CDS) gerilemeye devam ederek Temmuz 2018'den bu yana en düşük seviyelere indiğine dikkati çekti. Bu görünümün orta vadede risk fiyatlamalarının güçlü olmadığına işaret ettiğini ve dalgalanmaların kısa vadeli olabileceğini belirten analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon verisi ile ABD'de Başkan Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9270'in direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,85'in destek olarak izleneceğini kaydetti.

AVRUPA BORSALARI GÜNE ALIŞ AĞIRLIKLI BAŞLADI

Avrupa borsaları güne Almanya hariç alış ağırlıklı başladı.



Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,09 kazançla 415,30 puanda seyrederken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,14 azalışla 13.268,77 puanda seyrediyor.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 artışla 7.536,67 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,29 yükselişle 9.644,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 primle 5.972,01 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,37 kazançla 23.717,77 puan oldu.



Avro/dolar paritesi 1,1134 ve sterlin/dolar paritesi 1,3115 seviyelerinden işlem görüyor.



Analistler, yatırımcıların odağında ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ile İngiltere parlamentosunda oylanacak Brexit anlaşmasına ilişkin gelişmelerin yer aldığını belirtti.



Piyasalarda alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini kaydeden analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve Almanya'da aralık ayı Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi.