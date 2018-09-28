Son dakika... Dolar ve Euro güne böyle başladı
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.97 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.95 TL'de bulunuyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu ay gerçekleştirdiği 625 baz puanlık faiz artışı ile başlayan süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretleriyle birlikte ikili ilişkilerdeki olumlu beklentiler, bankacılık sektörüne ilişkin devam eden iyimserlik ile, dolar kuru yeni güne 6.00 TL seviyesinin altında başladı.
Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9591 TL'yi görürken, saat 8.54 itibarıyla 5.9770 TL'de hareket ediyor. 6.9436 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise şu dakikalarda 6.9588 TL'de bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.05 düşüşle 94.56 seviyesinde bulunuyor.
Bankacılar bugün iç ve dış piyasalarda yoğun veri gündeminin takip edileceğini öte yandan devam eden lokallerin döviz alımlarının kurdaki daha fazla iyimserliğin önüne geçen bir etken olduğunu da belirtti. Bankacılar lokallerin beli bir seviyeye ulaşan döviz talebinin devam edip etmeyeceğinin önemli olduğunu, bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya temaslarının yakından izleneceğini belirtti.
BU VERİLER TAKİP EDİLECEK
Bugün iç piyasada Eylül ayı yabancı ziyaretçi sayısı ve Ağustos ayı dış ticaret verilerinin yanı sıra Hazine'nin iç borç stoku verileri ve önümüzdeki üç aya ilişkin borçlanma stratejisi izlenecek. Dış piyasalarda ise Almanya işsizlik, İngiltere GSYH, ABD kişisel gelirler ve ABD çekirdek PCE başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.
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