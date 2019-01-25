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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
25.01.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Dolar milyarderi 10 yılda 11 milyar dolar kaybetti

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Dolar milyarderi 10 yılda 11 milyar dolar kaybetti

Dünya genelinde dolar milyarderleri özellikle 2008 Krizi sonrasında servetlerine servet katarken, George Soros bu performanslarında onlara eşlik edemedi.

Bloomberg ve Zerohedge'in yayınladığı verilere göre, dünyaca ünlü finansçı George Soros'un serveti son on yılda yüzde 61 düşüşle, 18 milyar dolardan 7 milyar dolara indi.

Böylece siyasi faaliyetleri ile de tartışma konusu olan Soros, son 10 senede, her yıl ortalama 1.1 milyar dolar ve toplamda 11 milyar dolar zarar etti.

Verilere göre aynı dönemde servetini en hızlı arttıran, Facebookun sahibi Mark Zukerberg oldu. Ünlü sosyal medya sitesinin kurucusu, 2009'da 3 milyar dolar olan servetini yüzde 1,853 arttırarak 2019'da 58.6 milyar dolara yükseltti.

2009-2019 döneminde Microsoft'un sahibi Bill Gates, 43.7 milyar dolar kazanarak zenginliğini yüzde 86 arttırırken; Rafineri işi yapan Mukesh Ambani ise kişisel servetini yüzde 174 artışla 43.8 milyar dolara yükseltti.

Aynı dönemde teknoloji alanında faaliyet gösteren Michael Dell 17.2 milyar dolar, medya patronu Rupert Murdoch 15.1 milyar dolar, finansçı Stephen Schwartzman ise 10.2 milyar dolar daha kazandı. (Tablo)

 

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