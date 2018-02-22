Dolar kuru yukarı yönlü hareket ediyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantı tutanaklarının faizleri kademeli olarak artırma konusunda daha emin olduğunu ortaya koymasının ardından dolar güçlenirken, TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybetti. Piyasalar bugün dış piyasalardaki hareketler ile jeopolitik gelişmeleri izlemeye devam edecek.

Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, bugün illikit piyasada en yüksek 3.8008 seviyesini görürken, saat 9.31 itibarıyla 3.7975 TL seviyesinde bulunuyordu. Euro kuru ise en yüksek 4.6700 seviyesini görürken aynı dakikalarda 4.6641 seviyesinde hareket etti.

Dolar endeksi 90,127 seviyesine yükselirken, euro/dolar ise 1,2280 seviyesinde bulunuyordu.

DOLARDAKİ DÜŞÜŞ SINIRLI KALDI

AHL Forex notunda "Afrin'e girmek isteyen güçlerin doğrudan Suriye ordusu olmadığının anlaşılması ve girişimin başarısız olması ile TL kayıplarını telafi etme çabasına girdi" denildi.

Kurun tekrar 3.78 seviyesine geri çekilmesine karşılık dolar endeksinde yükselişin sürmesiyle kurdaki düşüşün de sınırlı kaldığı belirtilen notta, "Fed tutanaklarında ekonomide yaşanan toparlanmanın ek faiz artırım ihtimallerini güçlendirmesi yönünde yapılan açıklamaların dolar varlıklarına değer kazandırdığını gördük. Böylece kur tekrar 3.79 üzerine tırmandı. Dolar/TL'nin 100 ve 200 periyotluk üssel hareketli ortalamasını aşağı yönlü geçerek düşüşlerine hız kazandırması durumunda 3.77 önemli bir destek konumunda bulunuyor" denildi.

FED TUTANAKLARI AÇIKLANDI

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 30-31 Ocak tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayınladı. FOMC üyelerinin faiz oranlarını sabit tuttuğu toplantının tutanaklarında, üyelerin bu sene öngörülen faiz artışları konusunda genel anlamda görüş birliğinde olduğu belirtildi.

Tutanaklarda, üyelerin kısa dönem ekonomik görünümdeki güçlenmenin faiz oranlarını kademeli olarak yukarı yönelme olasılığını arttırdığı konusunda fikir birliğinin bulunduğuna yer verildi.

GÖZLER S&P'DE

Yurtiçinde bugün saat 14.30'da Şubat ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. Yurtdışında ise saat 12.00'da Almanya IFO endeksi, saat 12.30'da İngiltere GSYH, saat 16.30'da ABD işsizlik maaş başvuruları açıklanacak.

Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye'nin not değerlendirmesini açıklayacak. Genel beklenti, Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyenin altında olan notunda bir değişiklik olmayacağı yönünde...