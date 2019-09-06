Dolar kuru şu an nasıl seyrediyor? 6 Eylül Cuma günü 1 dolar kaç TL?
Dolar kuru, anlık değişimleri ve güncel fiyatları ile canlı olarak sorgulanmaya devam ediliyor. Eylül ayının ilk günleri itibariyle düşüşe geçen dolar kuru, canlı fiyatlamaları ile araştırılıyor. Peki, Dolar kuru şu an ne kadardan seyrediyor? İşte, çeşitli sebeplerle alım satım yapmak isteyenler için 6 Eylül Cuma gününe dair dolar kuru hakkında detaylı bilgiler
Dolar alım satımı yapmak isteyenlerin anlık ve canlı olarak takip ettiği fiyatlar, grafik üzerinden saatlik değişimleri ile öğrenilebiliyor. Ağustos ayındaki fiyatlamalarının altına düşen dolar, şu an itibariyle yatay bir seyir içerisinde seyretmeye devam ediyor. Peki, şu an dolar ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
DOLAR KURU NE KADAR?
Dolar, 6 Eylül Cuma günü saat 11.10 itibariyle 5.70 dolaylarında seyretmeye devam ediyor. Son 10 günde 14 kuruş düşüş yaşayan dolar fiyatları, şu dakikalarda yatay bir seyir içerisinde yer alıyor. Anlık ve canlı olarak dolar fiyatlarını takip etmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
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