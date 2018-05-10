Dolar 4.30 seviyesinde seyrediyor
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar 4,30, euro 5,10 civarında hareket ediyor.
Beştepe'de dün toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun etkisiyle yönünü açağı çeviren dolar 4,30 civarında seyrediyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL 4,3780 ile rekor düzeye çıkmasının ardından toplantı haberiyle birlikte 4,26'nın altına kadar inmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün topladığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası faiz ve döviz kuru baskısını azaltmaya yönelik tedbirler alınacağı açıklaması yapıldı.
Euro/TL de 5,10'un üzerinde hareket ediyor.
Küresel piyasalarda dolar ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirilerinin psikolojik seviye olan yüzde 3'ün üzerine çıkmasıyla değer kazanırken, yatırımcılar bugün açıklanacak ve enflasyonda hızlanmaya işaret edebilecek ABD tüketici fiyatları verisine odaklandı.
Doların başlıca para birimlerinden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen dolar endeksi 93.42 ile dört buçuk ayın zirvesini gördükten sonra 93.02'de bulunuyor.
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