Dolar kuru ne durumda? Dolar - euro kaç TL?
Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar/TL 3,97,euro/TL 4,91 seviyesinden işlem görüyor.
Döviz piyasasında yüksek seyir devam ediyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL 3,97'nin üzerinde işlem görüyor. Geçen hafta ticaret savaşları kaygısıyla dolar 4,0375'le tüm zamanların en yükseğini görmüştü.
Euro/TL de 4,91 seviyesinde hareket ediyor. Euro art arda rekorlar kırması sonrasında 4,9728'e kadar yükselmişti.
Piyasalar ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı endişelerini yakından takip ediyor.
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