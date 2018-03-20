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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Bigpara- REUTERS
20.03.2018 - 09:11, Son Güncelleme:

Dolar kuru güne nasıl başladı! İşte dolar ve euro fiyatları

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Dolar kuru güne nasıl başladı! İşte dolar ve euro fiyatları

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Dolar kuru 3.93 TL seviyesinin altını görürken, euro ve sterlin tarihi zirvelerinin altında işlem görüyor. Piyasalar gözü bugün Hazine ihalelerinde olacak.

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl dört faiz artırımı yapıp yapmayacağına dair sinyallerin aranacağı faiz toplantısının yarın açıklanacak sonucu beklenirken, TL'nin dolar ve euro karşısındaki zayıf seyri devam ediyor. Yurtiçinde bugün ise Hazine ihaleleri izlenecek.

Dün 30 Kasım 2017'den beri en yüksek seviye olan 3.9527 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, bugün yön değiştirdi. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 3.9294 seviyesini, en yüksek 3.9467 seviyesini gördü. Kur saat 10.19 itibarıyla 3.9339 TL'de hareket ediyor.

Euro/TL, sabah saatlerinde tarihi rekor seviyesini 4.8708 TL'ye taşırken, şu dakikalarda 4.8580 TL'de bulunuyor.
Sterlin/TL ise tarihi zirvesi olan 5.5644 TL'nin altında işlem görüyor. Sterlin kuru aynı dakikalarda 5.5241 seviyelerinde...

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ KALICI MI?
Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "Euro, TL karşısında sabah ilk işlemlerde 4,87 ile tarihi bir rekora imza atarken Dolar/TL’de de son dört ayın en yükseği olan 3,9527 test edildi. Mart ayına bir bütün olarak bakarsak Euro yüzde 4,7 dolar yüzde 3,5 değer kazandı. Geçen hafta döviz kurlarındaki artış bize özeldi. Benzerimiz ülkelerde bir değer artışı yaşanmamıştı. Ülkemizde ise Moody’s not indirimi yüksek enflasyon ve cari açık bu hareketin besin kaynakları olarak kayda geçti" dedi.

Karayazıcı şöyle devam etti: "İçinde bulunduğumuz haftada ise döviz kurları benzerimiz olan hemen her ülkede değer kazanıyor. Yükseliş bize özel değil.Türkiye’ye de yansıyor. Ben bu eğilimin kalıcı olacağını veya kuvvetleneceğini sanmıyorum. Şubat-Mart bütününde ılımlı negatif esen dış rüzgarın Nisan-Mayıs perdesinde ılımlı pozitife evirileceği görüşündeyim. Bu nedenle döviz kurlarındaki yükselişin satış fırsatı olarak görülmesini daha rasyonel buluyorum. Bize özel bir faktör olarak bugünkü hazine ihaleleri önemli. Yabancı yatırımcılar yükselen faizi bir alım fırsatı olarak görürse ( pekala mümkün ) bunun döviz cephesinde tansiyonun düşmesine hissedilir katkısı olabilir."

HAZİNE İHALELERİ TAKİP EDİLECEK
Tahvil piyasasından çıkışlarla 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizinin son iki haftada 97 baz puana varan yükseliş kaydetmesi ardından gözler Hazine'nin bugünkü 2 yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracı ile yeni 10 yıllık gösterge tahvilin ilk ihracında olacak.

Bankacılar ihalelere gelecek talebin önemli olacağını, talebin düşük kalması halinde faizlerde görülecek yükseliş eğiliminin TL'ye de baskı yaratabileceğini belirtiyor.

Bu hafta düzenleyeceği iki ihale ile aylık iç borçlanma programını tamamlayacak olan Hazine'nin iç borçlanmasını öngörüleri çerçevesinde tamamlaması için iki ihalede piyasadan toplam 3.24 milyar TL borçlanması gerekiyor.

Tahvil piyasasında yükselişin sürdüğü gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 12.81, valörde son işlemde yüzde 12.92 oldu.
Gösterge iki yıllık tahvilde ise ortalama bileşik faiz ise dün spot kapanışta yüzde 13.90 seviyesindeydi.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA
Küresel piyasalar, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararına odaklandı. Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), Jerome Powell başkanlığında salı günü başlayacak ve iki gün sürecek toplantısından çıkacak faiz kararı, çarşamba günü açıklanacak.

Fed'in faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltmesine kesin gözüyle bakılıyor. Analistler, Fed kararlarının ardından Başkan Powell'ın açıklamalarından yılın geri kalanına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtiyor.

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