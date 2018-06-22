Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Euro ve dolar kurunda son durum
Dolar ve euro kuruna yönelik araştırmalar cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimler öncesinde yoğunlaştı. Seçimlerin dolar ve euro kuruna nasıl yansıyacağını merak eden vatandaşlar, sık sık ‘dolar ne kadar?’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, dolar ve euro kuru en son ne kadar oldu?
Dolar/TL, seçim öncesi son işlem gününde yeni güne düşüşle başlamasının ardından 4,7280 seviyesinde dengelendi. Dün 4,7680 - 4,7190 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 4,7257 seviyesinden tamamlamıştı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 11.37 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 4,7312 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro 5,5168 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, hafta sonu gerçekleştirilecek seçimler öncesinde dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirterek, yurt dışında Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin maliye bakanlarının katılacağı Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.
Teknik açıdan dolar/TL'de 4,6550'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 4,7550'nin direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.
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