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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.07.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

Dolar kuru bugün ne kadar? İşte güncel dolar fiyatları

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Dolar kuru bugün ne kadar? İşte güncel dolar fiyatları

Dolar kuru, dün Fed Başkanı Powell'ın konuşması sonrası gerileye başlarken, yeni günde 4.77 TL'nin altına geriledi. Dolar kuru şu dakikalarda 4.77 TL'deki seyrine devam ederken, Euro kuru ise 4.55 TL seviyesinde bulunuyor.

FED Başkanı Jerome Powell'ın dün kademeli faiz artırımına işaret eden açıklamalarının etkisiyle piyasa kapanışının ardından ilk tepki olarak 4.77 TL seviyelerine kadar gerileyen dolar kuru güne 4.80 TL'den başladı. Dolar gün içerisinde en düşük 4.7674 TL'yi görürken, saat 10.30 itibarıyla 4.7786 TL'de hareket ediyor. Euro ise 5.5486 TL'ye kadar gerilerken, aynı dakikalarda 5.5566 TL'de seviyesinde..

Dolarda gözlenen küresel güçlenme TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerinde bu sabah bir miktar negatif seyre neden olurken, sürpriz bir gelişme olmazsa kurda gün içine yatay seyir bekleniyor.

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

Yurt içinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, piyasalar ABD ile ilişkiler açısından önemli olan ABD'li rahip Andrew Brunson'un davasını izliyor.

Yurt dışında ise saat 11.30'da İngiltere TÜFE, saat 15.30'da ABD yeni konut inşaatları ve inşaat ruhsatları verileri açıklanacak. Öte yandan Powell bugün saat 17.00'de ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşma yapacak. Ancak dünkü açıklamaların ardından bugün piyasada anlamlı bir etki yaratması beklenmiyor.

Powell dünkü açıklamalarında olumlu bir değerlendirmede bulunarak ABD ekonomisinde istihdamın güçlü olduğu, enflasyonun ise merkez bankasının yüzde 2 olan hedefine yakın seyrettiği "birkaç yıllık" bir döneme girilmek üzere olduğunu söyledi. Powell ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret anlaşmazlığı nedeniyle faiz artırımlarının hızının değişmesi gibi bir tehlike oluşmadığına işaret etti.

Ekonomistler Powell'ın ifade ettiği ekonomik görünümün ABD'de bu yılın geri kalanında beklenen iki faiz artırımıyla uyumlu olduğunu ifade ettiler.

Powell'ın açıklamaları doların çoğu para birimi karşısında değer kazanmasını sağlarken ilk etapta küresel risk iştahını da artırdı.

"TL RİSK ALGISINDA YUMUŞAMA VAR"

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, son günlerde TL'nin benzer para birimlerinden negatif ayrıştığını, yeni kabinenin nasıl bir yol izleyeceğinde dair soru işaretleri olduğunu söyleyerek, "Piyasa bu nedenle çok rahat değil ama hafta başından beri TL risk algısında yumuşama var dolayısıyla Powell sonrası kurda da ilk etapta aşağı hareket gördük. Ancak kalıcı olması için TCMB ve hükümet tarafından gelecek açıklamaların piyasada güven duygusunu artırması gerek. Zaten Powell'ın açıklamaları dolar pozitif fiyatlanınca ilk çekilme sonrası kur tekrar yönünü yukarı çevirdi" dedi.

Olağanüstü bir durum olmadıkça kurun çok agresif yukarı hareket gücü olmadığını söyleyen Karadağ, "Kurda yeni trend oluşması için aşağıda 4.77 TL'nin altında yukarıda ise 4.9280 TL'nin üzerinde seyir oluşmalı. Bugün ara ara 4.80 TL'nin altına deneme yapabilir ama dolar pozitif hava bugün de korunacaktır. Global endekslerde de risk iştahı toplanmış bu bize de olumlu hava oluşturuyor" dedi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında da tahvil faizleri uzun süredir baskı altında. Analistlere göre bu baskının ana nedenleri ise enflasyonun geldiği seviyeler ve yükselişin devam edeceği endişeleri, seçim öncesi artan harcama trendi ve yeni ekonomi yönetimi ile uygulanacak politikalara yönelik endişeler oldu.

Bankacılara göre gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi geçen hafta yüzde 20.51 ile 10 yılın en yüksek seviyesine gelirken, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 18.85 ile tarihi zirvesini gördü. Dün iki yıllık gösterge tahvil son işlemde yüzde 20.49, 10 yıllık gösterge tahvil ise yüzde 17.77 seviyesindeydi. 

 

 

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