Yeni güne dolar ve altın fiyatları böyle başladı
Yeni günde dolar ve altın fiyatları, piyasaların açılmasıyla birlikte hareketlilik gösterdi. Yatırımcıların sıkı takipçisi olduğu gram altın fiyatları, son 10 güne nazaran 8 liralık bir artış gösterdi. Gram altına ek olarak çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarında da artış gözlendi. Dolar fiyatlar ne kadar oldu sorusu, yatırımcının araştırdığı bir diğer husus oldu. İşte, son gelişmelere göre dolar ve altın fiyatları hakkında son rakam bilgileri
Dolar kuru yeni günde 4.56 TL'de hareket ederken; Euro kuru 5.36 TL'de bulunuyor. Küresel piyasalar ve TCMB'nin olası adımları takip edilecek.
Dolar/TL, doların dünyadaki güçlenme eğilimi, ABD faizlerinin yüzde 3 üzerinde seyretmesi, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki baskı sebepleriyle yükselirken; güne 4.58 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 10.33 itibarıyla 4.5613 TL'den işlem görürken; Euro kuru 5.3696 TL'de bulunuyor.
Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks .DXY dün gördüğü beş ayın zirvesi olan 94.058'den geriledikten sonra 93.546 seviyesinde işlem görüyor.
Dolar/TL, dün rekor seviye olan 4.5995 seviyesini test etmişti.
10 YILLIK GETİRİ 3 HAFTADA 250 BAZ PAUN YÜKSELDİ
ABD faizlerindeki yükseliş, seçim dönemi öncesi artan harcamaların bütçeyi baskılayacağı endişesi ve TL'deki değer kaybının da etkisiyle gösterge 10 yıllık tahvilde işlem bazında bileşik faiz dün yüzde 15.22 seviyesini test etti.
Gösterge 10 yıllık tahvil getirisi 27 Nisan haftasını yüzde 12.60 seviyesinden kapadıktan sonra yönünü sert yukarı çevirdi. Dün spot kapanış yüzde 15.19 valörde son işlem yüzde 15.06 oldu.
Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 16.88 valörde son işlem yüzde 16.95 oldu.
ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?
Dolar fiyatlarındaki son durum kadar, altın fiyatları da yatırımcıların anlık takip ettiği husus olmaya devam ediyor. Son 10 günde 8 liralık artış gösteren gram altın fiyatları, çeyrek ve tam altında da artışa neden oldu. İşte, günün altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Yaz mevsimin yaklaşması ve düğün sezonun açılmasıyla birlikte en çok değer kazanan ve merak edilen altın türü çeyrek altın oldu. 22 Mayıs 2018 Salı günü çeyrek altın 310 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 189 TL dolaylarında seyrediyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.250 liradan alınıp 1.262 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 621 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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