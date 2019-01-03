Dolar kuru 5.52 TL seviyesine yükseldi
Dolar fiyatları gece uluslararası piyasalarda sert hareket ederken, şu dakikalarda 5.52 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 6.29 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, küresel satış baskısını takip edecek.
DOLAR kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde uluslararası piyasalarda riskten kaçış algısıyla gece 5.7220 TL'ye kadar yükselirken; sonrasında sert gerileyerek en düşük 5.3912 TL'yi gördü. Dolar yeni güne 5.45 TL seviyesinden başlarken, beklentiler dahilinde gelen enflasyon rakamlarının açıklanmasına anlamlı bir değişim göstermedi. Dolar, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.52 TL seviyesinde hareket ederken, 6.5916 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.29 TL'de seviyesindeydi.
Analistler, teknik açıdan dolarda 5.3420 TL'nin destek konumunda bulunduğunu, 5.50 TL seviyesinin ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.30 düşüşle 96.13 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1365 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.72 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.78 seviyesinde bulunuyor.
DOLARDA NEDEN SERT HAREKET YAŞANDI?
Global Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk, "Dün gece paritelerde yaşanan hareketleri temel bir nedene bağlamak yanlış olacaktır. Sadece TL’de değil neredeyse bütün paritelerde sert hareketler yaşandı. (ABD Doları/Japon Yeni, Avustralya Doları/ABD Doları gibi). Asya seansının düşük hacimli olması nedeniyle senede birkaç defa bu tarz hareketler görebiliyoruz. Zaten gece yaşanan hareketlerin an itibarıyla önemli bir kısmının geri verildiğini görmekteyiz. Mevcut durumda küresel gelişmelerle birlikte risk iştahı bir hayli düşük seyrediyor. Bu nedenle riskli varlıklardan kaçış, güvenli varlıklara girişin olduğu bir piyasa içerisindeyiz" dedi
2018 YILININ ENFLASYONU BELLİ OLDU
2018 yılının enflasyonu yüzde 20.30 oldu. Aralık 2018 enflasyonu ise yüzde 0.40 azaldı. Ekonomistler, aralık ayında TÜFE'nin yüzde 0.34 azalmasını beklerken; 2018 yılı enflasyonunun ise yüzde 20.36 olacağını tahmin ediyordu.
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