Dolar kuru 5.50 TL'nin üstünü gördü
Dolar fiyatları 5.50 TL'nin üzerini görürken, şu dakikalarda 5.47 TL'de bulunuyor. Euro fiyatları ise 6.27 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar, siyasi ve diplomatik gelişmeleri takip etmeye devam edecek.
DOLAR kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.47 TL seviyesinde bulunurken, yeni güne benzer seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.4626 TL'yi, en yüksek ise 5.5164 TL'yi gördü. Dolar saat 10.58 itibarıyla 5.5079 TL'de hareket ederken, 6.3306 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.3180 TL'de bulunuyor.
Analistler, teknik açıdan dolarda 5.50 TL'nin kritik direnç konumunda bulunduğunu, 5.34 TL seviyesinin de destek olarak öne çıktığını kaydetti.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.13 düşüşle 95.35 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1465 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.69 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.60 seviyesinde bulunuyor.
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