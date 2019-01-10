Dolar kuru 5.47 seviyesinde güne başladı
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.47 TL'de bulunurken, Euro fiyatları ise 6.33 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar, siyasi ve diplomatik gelişmeleri takip etmeye devam edecek.
DOLAR kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.46 TL seviyesinde bulunurken, yeni güne yatay bir seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.4681 TL'yi, en yüksek ise 5.4965 TL'yi gördü. Dolar saat 09.03 itibarıyla 5.4701 TL'de hareket ederken, 6.3646 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.3344 TL'de bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.09 düşüşle 95.70 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1559 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.75 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.55 seviyesinde bulunuyor.
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