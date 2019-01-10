Dolar kuru 5.46 seviyesinde işlem görüyor
Dolar fiyatları gün içerisinde 5.50 TL seviyesinin üzerini görürken, şu dakikalarda 5.46 TL'de bulunuyor. Euro fiyatları ise 6.33 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar, siyasi ve diplomatik gelişmeleri takip etmeye devam edecek.
DOLAR kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.46 TL seviyesinde bulunurken, yeni güne yatay bir seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.4528 TL'yi, en yüksek ise 5.5062 TL'yi gördü. Dolar saat 11.35 itibarıyla 5.4694 TL'de hareket ederken, 6.3838 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.3303 TL'de bulunuyor.
Analistler, teknik açıdan dolarda 5.50 TL'nin kritik direnç konumunda bulunduğunu, bu seviyenin aşılması durumunda 5.58 TL - 5.61 TL seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.01 yükselişle 94.80 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1548 seviyelerinde bulunuyor. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.88 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.55 seviyesinde bulunuyor.
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