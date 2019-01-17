Dolar kuru 5.36 TL seviyesinde işlem görüyor
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.36 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.12 TL seviyesinde bulunuyor.
DOLAR kuru, dün Merkez Bankası'nın beklentiler dahilinde faize dokunmaması ve piyasaların mart ayında da faizde indirim olmayacağına dair işaret almasıyla düşüşünü hızlandırdı. Dolar yeni güne 5.36 TL seviyesinden başlarken, gün içerisinde en düşük 5.3276 TL'yi gördü.
Dolar kuru, saat 12.03 itibarıyla 5.3628 TL'de hareket ederken, 6.0704 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.1227 TL'de bulunuyor. Analistler, teknik açıdan dolarda 5.31 TL seviyesinin destek, 5.50 TL'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.07 yükselişle 95.74 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1398 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.96 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.29 seviyesinde bulunuyor.
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