Dolar kuru 5.34 TL seviyesinde işlem görüyor
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.34 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.07 TL seviyesinde bulunuyor. Japonya ve Avrupa merkez bankaları faiz kararları ve Davos zirvesi takip ediliyor.
DOLAR kurunda yatay seyir sürerken, yeni güne 5.34 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, saat 15.48 itibarıyla 5.3486 TL'de hareket ederken, Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.0781 TL'de bulunuyor.
Analistler, teknik açıdan dolarda 5.31 TL'nin önemli destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivme kazanacağını kaydederken, 5.3550 TL seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini söyledi.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.03 yükselişle 96.02 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1359 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.95 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.09 seviyesinde bulunuyor.
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