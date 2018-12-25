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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
BİGPARA
25.12.2018 - 09:57, Son Güncelleme:

Dolar kuru 5.30 TL seviyesinde işlem görüyor

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Dolar kuru 5.30 TL seviyesinde işlem görüyor

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.30 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 6.03 TL seviyesinde hareket ediyor. Noel tatili nedeniyle bugün birçok piyasa kapalı olacak.

DOLAR kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.29 TL seviyesindeyken, yeni güne 5.32 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 5.3404 TL seviyesini görürken, saat 16.10 itibarıyla 5.3002 TL seviyesinde bulunuyor. 6.1109 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.0323 TL seviyesinde hareket ediyordu.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.3400 TL ve 5.3870 TL seviyesinin direnç, 5.2400 TL destek konumunda olduğunu kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.19 yükselişle 96.74 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1386 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.74 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.93 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALARDA SERT DÜŞÜŞ

Küresel piyasalar genelinde zayıf seyir sürerken, Japonya'nın Nikkei endeksi Wall Street'deki sert satış baskısının yatırımcıların riskten kaçınmasını tetiklemesi nedeniyle 20 ayın dip seviyesine geriledi.

Wall Street yatırımcıların ABD Hazine Bakanı'nın Finans Piyasaları Çalışma Grubu'nu görüşmeye çağırması ve diğer siyasi gelişmeler nedeniyle endişelenmeleriyle kayıplarını artırdı.

Washington'un hükümetin geçici olarak kapatılması ve Beyaz Saray ile Fed arasındaki açık bir çatışma ile mücadele ettiği bir ortamda yatırımcıların küresel ekonominin gelecek yıl yavaşlayacağına dair endişelerinin artmasıyla ABD borsaları yüzde 2'den fazla gerilerken, petrol fiyatları dünkü işlemlerde yüzde 6'dan fazla geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada Fed'i ABD ekonomisi için "tek sorun" olarak nitelendirdi. Kaynaklar Cumartesi günü Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma konusunu özel görüşmelerinde gündeme getirdiğini belirtmişlerdi. Öte yandan Wall Street Journal'da Pazar günü yer alan bir habere göre Trump gelecek haftalarda Powell ile başbaşa görüşme ayarlamayı değerlendiriyor

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