Dolar kuru 5.30 TL seviyesinde işlem görüyor
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.30 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 6.03 TL seviyesinde hareket ediyor. Noel tatili nedeniyle bugün birçok piyasa kapalı olacak.
DOLAR kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.29 TL seviyesindeyken, yeni güne 5.32 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 5.3404 TL seviyesini görürken, saat 16.10 itibarıyla 5.3002 TL seviyesinde bulunuyor. 6.1109 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.0323 TL seviyesinde hareket ediyordu.
Analistler, teknik açıdan dolarda 5.3400 TL ve 5.3870 TL seviyesinin direnç, 5.2400 TL destek konumunda olduğunu kaydetti.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.19 yükselişle 96.74 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1386 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.74 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.93 seviyesinde bulunuyor.
KÜRESEL PİYASALARDA SERT DÜŞÜŞ
Küresel piyasalar genelinde zayıf seyir sürerken, Japonya'nın Nikkei endeksi Wall Street'deki sert satış baskısının yatırımcıların riskten kaçınmasını tetiklemesi nedeniyle 20 ayın dip seviyesine geriledi.
Wall Street yatırımcıların ABD Hazine Bakanı'nın Finans Piyasaları Çalışma Grubu'nu görüşmeye çağırması ve diğer siyasi gelişmeler nedeniyle endişelenmeleriyle kayıplarını artırdı.
Washington'un hükümetin geçici olarak kapatılması ve Beyaz Saray ile Fed arasındaki açık bir çatışma ile mücadele ettiği bir ortamda yatırımcıların küresel ekonominin gelecek yıl yavaşlayacağına dair endişelerinin artmasıyla ABD borsaları yüzde 2'den fazla gerilerken, petrol fiyatları dünkü işlemlerde yüzde 6'dan fazla geriledi.
ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada Fed'i ABD ekonomisi için "tek sorun" olarak nitelendirdi. Kaynaklar Cumartesi günü Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma konusunu özel görüşmelerinde gündeme getirdiğini belirtmişlerdi. Öte yandan Wall Street Journal'da Pazar günü yer alan bir habere göre Trump gelecek haftalarda Powell ile başbaşa görüşme ayarlamayı değerlendiriyor
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