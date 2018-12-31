Dolar kuru 5.29 TL seviyesinde işlem görüyor
Dolar fiyatları 2018 yılını 5.29 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise 6.05 TL seviyesinden tamamladı.
YILIN son işlem gününde piyasalarda sakin seyir sürerken, dolar kuru güne 5.29 TL seviyesinden başladı. Dolar gün içerisinde en düşük 5.2615 TL'yi görürken, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.29 TL seviyesinde hareket etti. 6.0161 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.05 TL seviyesindeydi.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.12 düşüşle 96.28 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1444 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.48 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.73 seviyesinde bulunuyor.
İŞTE YILIN SON DOLAR YORUMU
İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Yeni haftanın ilk günü ve yılın son işlem gününde dolar/TL kurunda sakin seyir sürüyor. Kurun fiyat hareketini incelediğimde, geçtiğimiz haftadan bu yana 5.30 TL seviyesinin altında ancak hacimsiz bir piyasa olduğu için 5.25 TL seviyesine doğru düşüşünde zayıf kalıyor. Bugün, yılın son işlem günü olması sebebiyle açıklanacak önemli bir veri akışının bulunmaması ve dış piyasada sakin gündemin olması dolar/TL kuru üzerinde yatay seyrin sürmesini tetikliyor. Bant verecek olursak, 5.25 TL - 5.35 TL aralığını bugün için izlemeye devam edebiliriz" şeklinde değerlendirdi.
Karadağ açıklamalarına şöyle devam etti: "Yarın 2019 yılının ilk günü nedeniyle piyasalar tatil olacak. Tatilin ardından 3 Ocak Perşembe aralık ayı Türkiye enflasyon rakamları açıklanacak. 2018 yılını enflasyonda nasıl kapatacağız bunu öğreniyor olacağız. Ancak yüksek enflasyonla mücadele ettiğimiz bu dönemde, piyasalarda çok sert hareketlerin olmasını beklemiyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı karar metninde, enflasyonda belirgin bir iyileşme görülene kadar sıkı duruşunu koruyacağını belirttiği için piyasalar bir süre daha enflasyon rakamlarını izlemeleri gerektiğini kendilerine ikna ettiler. Dolayısıyla Perşembe günü açıklanacak verinin ardından ocak ayı TCMB toplantısına yönelik bir beklenti oluşacağını düşünmüyorum ve bu durumda şimdilik TL varlıklar üzerinde yeni bir baskı da oluşturmayabilir.
ABD’de ise cuma günü tarım dışı istihdam verisi izlenecek. Fed’in 2019 yılı faiz artırım beklentisini düşürmesinin ardından ABD verilerinin bir süre fiyatlamalar üzerinde etkisini hissetmeyebiliriz. Aralık ayı tarım dışı istihdam verisinin de cuma günü piyasalarda sert hareket yaratmasını beklemeyebiliriz özellikle dolar/TL kurunda etkisi çok sınırlı kalabilir.
İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ teknik olarak şöyle analiz etti: "Kısacası, olağanüstü bir haber akışı almadığımız müddetçe ve dışarıda dolarda yeni bir trend oluşmadıkça dolar/TL kurunun da bir süre daha yatay bir seyir izleyeceğini düşünüyorum. Teknik olarak, bu hafta içinde 5.30 TL seviyesinin altındaki fiyat hareketinin önemli olduğunu ve bu hareketinde ısrarcı olmaya devam ederse 5.25 TL ve altına doğru hareket etmeye devam edebileceğini öngörebiliriz. Ancak çok güçlü tepkiler vermeyebilir zayıf kalabilir. Bunu da unutmamak gerek. Yukarı yönlü hareketinde ise 5.30 TL seviyesinin üzerinde kalması durumunda 5.40 TL seviyesine doğru tepkiler oluşabilir. Olağanüstü bir durum olmadıkça 5.40 TL seviyesinin üzerine yerleşebilecek bir gücü şu aşamada pek bulunmuyor.
2018 yılında da bol bol dolar konuştuk ve elimden geldiğince analiz etmeye çalıştım. 2019 yılında da bol doları konuşacağımızdan şüphem yok. Herkese mutlu, sağlıklı ve bereketli bir sene dilerim."
HAFTANIN ÖNEMLİ VERİLERİ
Bu hafta piyasada yurt içinde Aralık ayı enflasyonu, yurt dışında ise ABD'de ISM imalat endeksi, Cuma günü Euro Bölgesi enflasyonu ve ABD istihdam verileri izlenecek.
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