Dolar kuru 5.28 TL seviyesinde işlem görüyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDolar kuru 5.28 TL seviyesinde işlem görüyor
GeriEkonomi Dolar kuru 5.28 TL seviyesinde işlem görüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Şenay ZEREN/BİGPARA
31.12.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

Dolar kuru 5.28 TL seviyesinde işlem görüyor

Şenay ZEREN
Şenay ZEREN
szeren@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şenay ZEREN
Şenay ZEREN
szeren@hurriyet.com.tr
Dolar kuru 5.28 TL seviyesinde işlem görüyor

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.28 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 6.04 TL seviyesinde hareket ediyor.

YILIN son işlem gününde piyasalarda sakin seyir sürerken, dolar kuru güne 5.29 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.2615 TL'yi görürken, saat 12.07 itibarıyla 5.2812 TL seviyesinde hareket etti. 6.0161 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.0444 TL'de bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.06 düşüşle 96.40 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1438 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.41 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.73 seviyesinde bulunuyor.

İŞTE YILIN SON DOLAR YORUMU

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Yeni haftanın ilk günü ve yılın son işlem gününde dolar/TL kurunda sakin seyir sürüyor. Kurun fiyat hareketini incelediğimde, geçtiğimiz haftadan bu yana 5.30 TL seviyesinin altında ancak hacimsiz bir piyasa olduğu için 5.25 TL seviyesine doğru düşüşünde zayıf kalıyor. Bugün, yılın son işlem günü olması sebebiyle açıklanacak önemli bir veri akışının bulunmaması ve dış piyasada sakin gündemin olması dolar/TL kuru üzerinde yatay seyrin sürmesini tetikliyor. Bant verecek olursak, 5.25 TL - 5.35 TL aralığını bugün için izlemeye devam edebiliriz" şeklinde değerlendirdi.

Karadağ açıklamalarına şöyle devam etti: "Yarın 2019 yılının ilk günü nedeniyle piyasalar tatil olacak. Tatilin ardından 3 Ocak Perşembe aralık ayı Türkiye enflasyon rakamları açıklanacak. 2018 yılını enflasyonda nasıl kapatacağız bunu öğreniyor olacağız. Ancak yüksek enflasyonla mücadele ettiğimiz bu dönemde, piyasalarda çok sert hareketlerin olmasını beklemiyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı karar metninde, enflasyonda belirgin bir iyileşme görülene kadar sıkı duruşunu koruyacağını belirttiği için piyasalar bir süre daha enflasyon rakamlarını izlemeleri gerektiğini kendilerine ikna ettiler. Dolayısıyla Perşembe günü açıklanacak verinin ardından ocak ayı TCMB toplantısına yönelik bir beklenti oluşacağını düşünmüyorum ve bu durumda şimdilik TL varlıklar üzerinde yeni bir baskı da oluşturmayabilir.

ABD’de ise cuma günü tarım dışı istihdam verisi izlenecek. Fed’in 2019 yılı faiz artırım beklentisini düşürmesinin ardından ABD verilerinin bir süre fiyatlamalar üzerinde etkisini hissetmeyebiliriz. Aralık ayı tarım dışı istihdam verisinin de cuma günü piyasalarda sert hareket yaratmasını beklemeyebiliriz özellikle dolar/TL kurunda etkisi çok sınırlı kalabilir.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ teknik olarak şöyle analiz etti: "Kısacası, olağanüstü bir haber akışı almadığımız müddetçe ve dışarıda dolarda yeni bir trend oluşmadıkça dolar/TL kurunun da bir süre daha yatay bir seyir izleyeceğini düşünüyorum. Teknik olarak, bu hafta içinde 5.30 TL seviyesinin altındaki fiyat hareketinin önemli olduğunu ve bu hareketinde ısrarcı olmaya devam ederse 5.25 TL ve altına doğru hareket etmeye devam edebileceğini öngörebiliriz. Ancak çok güçlü tepkiler vermeyebilir zayıf kalabilir. Bunu da unutmamak gerek. Yukarı yönlü hareketinde ise 5.30 TL seviyesinin üzerinde kalması durumunda 5.40 TL seviyesine doğru tepkiler oluşabilir. Olağanüstü bir durum olmadıkça 5.40 TL seviyesinin üzerine yerleşebilecek bir gücü şu aşamada pek bulunmuyor.
2018 yılında da bol bol dolar konuştuk ve elimden geldiğince analiz etmeye çalıştım. 2019 yılında da bol doları konuşacağımızdan şüphem yok. Herkese mutlu, sağlıklı ve bereketli bir sene dilerim."

HAFTANIN ÖNEMLİ VERİLERİ
Bu hafta piyasada yurt içinde Aralık ayı enflasyonu, yurt dışında ise ABD'de ISM imalat endeksi, Cuma günü Euro Bölgesi enflasyonu ve ABD istihdam verileri izlenece

Şenay ZEREN
Şenay ZEREN
szeren@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle