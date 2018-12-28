Dolar kuru 5.27 TL seviyesinde güne başladı
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.27 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 6.04 TL seviyesinde hareket ediyor.
YURT içi piyasalarda sakin seyir sürerken, dolar kuru haftanın son işlem gününe 5.30 TL'nin altında başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.2723 TL'yi görürken, saat 10.35 itibarıyla 5.2765 TL seviyesinde hareket etti. 6.0377 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.0498 TL'de bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.06 düşüşle 95.94 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1449 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.61 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.97 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, teknik açıdan dolarda 5.2400 TL seviyesinin destek konumunda bulunduğunu belirtirken, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşün ivmeleneceğini, olası yükselişlerde ise 5,3400 TL'nin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.
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