Dolar kuru 4.74 TL seviyelerinde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDolar kuru 4.74 TL seviyelerinde
GeriEkonomi Dolar kuru 4.74 TL seviyelerinde
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
REUTERS-BİGPARA
23.07.2018 - 08:57, Son Güncelleme:

Dolar kuru 4.74 TL seviyelerinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dolar kuru 4.74 TL seviyelerinde

Dolar kuru, Merkez Bankası'nın yarın açıklanacak olan kritik faiz kararı öncesi yaklaşık 2 haftanın en düşük seviyesini gördü. Dolar kuru şu dakikalarda 4.74 TL'de, Euro kuru ise 5.55 TL'de hareket ediyor.

Dolar kuru, Avrupa ile ilişkilerin normalleşme sinyalleri göstermesinin desteğiyle gerileyerek güne 4.76 TL'den başlarken, bankacılar Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararının piyasada yön belirleyici olmasını bekliyor. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 4.7366 TL'yi gördü ve böylelikle 11 Temmuz'dan beri görülen en düşük seviyeye ulaşmış oldu. Dolar, saat 16.46 itibarıyla 4.7432 TL'de bulunuyor. Euro kuru ise 5.5536 TL seviyelerinde...

Dolar endeksi 0.07 yükselişle 94.32 TL'de bulunurken, euro/dolar paritesi 1.1703 seviyesinde işlem görüyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 16.85 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 20.15 seviyesinde hareket ediyor.

AVRUPA İLE İLİŞKİLER NORMALLEŞİYOR
Geçen hafta Hollanda ile diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda mutabık kalınması ardından hafta sonu ise Almanya ile ilişkilerin daha da normalleşmesi yönünde bir adım atıldı.

Almanya Türkiye'ye yönelik ihracat kredi garantisini 1.5 milyar euro ile sınırlayan 2017'de aldığı kararı yenilemeyerek, sınırlamanın kalkmasına göz yumdu. Hermes garantisi olarak adlandırılan sistem, yurt dışından alacaklarını tahsil edemeyen Alman ihracatçı şirketlerin karşılaşabilecekleri zararları telafi ediyor.
Bankacılar yurt dışı fonlamaya ihtiyaç duyan Türkiye ekonomisi için Avrupa ile ilişkilerin normalleşmesinin pozitif yansıyacağını belirtiyor.

TCMB'DEN FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR
Piyasalarda bugün TÜİK tarafından açıklanacak tüketici güven endeksi izlenirken piyasaların gözü yarın açıklanacak TCMB faiz kararında olacak.
Reuters'ın cuma günü yayımladığı ankete göre TCMB'nin Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, enflasyonda öngörülerinin de ötesinde bir bozulma gerçekleşmesi nedeniyle politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 100-125 baz puan artırması bekleniyor.

Reuters'ın 16 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre 15 kurum faiz artışı beklerken; bir katılımcı TCMB'nin yüzde 17.75 seviyesindeki politika faizini sabit tutacağını öngörüyor. Katılımcılardan 12'sinin beklentisi 100-125 baz puan seviyesinde şekilleniyor.

Ekonomistler enflasyonun yüzde 15'e ulaşması sonrası daha da yükselebileceği endişesi, ekonomi yönetiminin 'bağımsız Merkez Bankası' söylemlerinin hayata geçirilmesinin vereceği güven ve TL'deki birikimli kayıpların getirdiği enflasyonist baskı nedeniyle faiz artışı bekliyor.

 

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (23.07.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Maç biletlerini bu uygulama ile daha ucuza alabilirsiniz!

Fiat Chrysler’de sular durulmuyor: Altavilla istifa etti

Bakan Albayrak: OVP’nin ismi değişebilir

Mağaza ve ofis kiralarında düşüş sürüyor