Son dakika... Merkez Bankası kararı sonrası dolarda düşüş
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 4.57 TL'nin üzerini gören dolar kuru, karar sonrası 4.46 TL'nin altını gördü.
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 4.57 TL'nin üzerinde hareket eden dolar kuru, karar sonrası 4.46 TL'nin altını gördü. Dolar kuru şu dakikalarda 4.47 TL'de hareket ederken, Euro kuru ise 5.30 TL'de bulunuyor.
Dolar kuru, kritik güne 4.55 TL seviyelerinden başlarken, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası sert geriledi. Dolar Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 4.57 TL'nin üzerinde hareket ederken, faiz kararının açıklanmasıyla 4.4564 TL'ye kadar geriledi. Dolar kuru saat 14.18 itibarıyla 4.4700 TL'de hareket ederken; Euro kuru 5.2908 TL'de TL'de bulunuyor.
10 YIL VADELİ TAHVİL REKOR KIRDI
Türkiye'nin 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi, 18 baz puan arttı ve yüzde 15.40 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. 2 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi ise yüzde 18.04 oldu.
GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA
Bankacılar 24 Haziran seçimleri öncesi piyasalarda TCMB'nin sadeleştirme ve yeni olası sıkılaştırma adımlarının yakından izlendiğini, bunun dışında ABD ve Avrupa merkez bankalarının önümüzdeki hafta açıklayacaklarını faiz kararının da piyasada izlenen önemli bir gelişme olduğunu belirttiler.
ECB ve Fed öncesi ise gözler bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak TCMB faiz kararında olacak.
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