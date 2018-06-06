Son dakika... Merkez Bankası kararı sonrası dolarda düşüş

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
06.06.2018 - 08:46, Son Güncelleme:

Son dakika... Merkez Bankası kararı sonrası dolarda düşüş

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Son dakika... Merkez Bankası kararı sonrası dolarda düşüş

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 4.57 TL'nin üzerini gören dolar kuru, karar sonrası 4.46 TL'nin altını gördü.

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 4.57 TL'nin üzerinde hareket eden dolar kuru, karar sonrası 4.46 TL'nin altını gördü. Dolar kuru şu dakikalarda 4.47 TL'de hareket ederken, Euro kuru ise 5.30 TL'de bulunuyor.

Dolar kuru, kritik güne 4.55 TL seviyelerinden başlarken, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası sert geriledi. Dolar Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 4.57 TL'nin üzerinde hareket ederken, faiz kararının açıklanmasıyla 4.4564 TL'ye kadar geriledi. Dolar kuru saat 14.18 itibarıyla 4.4700 TL'de hareket ederken; Euro kuru 5.2908 TL'de TL'de bulunuyor.

Son dakika... Merkez Bankası kararı sonrası dolarda düşüş

10 YIL VADELİ TAHVİL REKOR KIRDI
Türkiye'nin 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi, 18 baz puan arttı ve yüzde 15.40 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. 2 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi ise yüzde 18.04 oldu.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA
Bankacılar 24 Haziran seçimleri öncesi piyasalarda TCMB'nin sadeleştirme ve yeni olası sıkılaştırma adımlarının yakından izlendiğini, bunun dışında ABD ve Avrupa merkez bankalarının önümüzdeki hafta açıklayacaklarını faiz kararının da piyasada izlenen önemli bir gelişme olduğunu belirttiler.
ECB ve Fed öncesi ise gözler bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak TCMB faiz kararında olacak.

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