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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Bigpara.com
11.04.2018 - 09:14, Son Güncelleme:

Dolar kuru 4.15 ile tarihi rekor kırdı

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Dolar kuru 4.15 ile tarihi rekor kırdı

Rus Rublesindeki olumsuz tablo ve jeopolitik risklerle rekor üzerine rekor kıran döviz kurlarında hareketlilik durmuyor. Dolar kuru 4.1564 TL ile tarihi rekorunu kırarken, Euro kuru 5.1450 TL, Sterlin/TL ise 5.9052 TL ile yeni zirvesini gördü.  Piyasalar Merkez Bankası'nın açıklayacağı cari işlemler dengesini takip edecek.

Döviz kurlar rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Dolar/TL tarihi rekorunu 4.1564 TL'ye taşırken, saat 10.15 itibarıyla 4.1476 TL'de hareket etti.
Euro/TL 5.1450 TL ile yeni zirvesini görürken, şu dakikalarda 5.1328 TL'de bulunuyor. Sterlin/TL ise 5.9052 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, şu sıralarda 5.8927 TL seviyesinde...

Dolar endeksi 89.20 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi 1.2374 seviyesinde...

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 14.55 seviyesinde bulunurken, 10 yıllık tahvilin bileşik faizi ise 13.50 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, Suriye'deki gelişmelerin ve ABD ile Rusya arasında artan gerilimin Türk lirası varlıkları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

BUNLAR TAKİP EDİLECEK
Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ile ABD'nin enflasyon verilerinin takip edilecek.

 

Kurlarda Rus rekoru
Kurlarda Rus rekoru

 

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