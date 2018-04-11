Dolar kuru 4.15 ile tarihi rekor kırdı
Rus Rublesindeki olumsuz tablo ve jeopolitik risklerle rekor üzerine rekor kıran döviz kurlarında hareketlilik durmuyor. Dolar kuru 4.1564 TL ile tarihi rekorunu kırarken, Euro kuru 5.1450 TL, Sterlin/TL ise 5.9052 TL ile yeni zirvesini gördü. Piyasalar Merkez Bankası'nın açıklayacağı cari işlemler dengesini takip edecek.
Döviz kurlar rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Dolar/TL tarihi rekorunu 4.1564 TL'ye taşırken, saat 10.15 itibarıyla 4.1476 TL'de hareket etti.
Euro/TL 5.1450 TL ile yeni zirvesini görürken, şu dakikalarda 5.1328 TL'de bulunuyor. Sterlin/TL ise 5.9052 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, şu sıralarda 5.8927 TL seviyesinde...
Dolar endeksi 89.20 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi 1.2374 seviyesinde...
İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 14.55 seviyesinde bulunurken, 10 yıllık tahvilin bileşik faizi ise 13.50 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, Suriye'deki gelişmelerin ve ABD ile Rusya arasında artan gerilimin Türk lirası varlıkları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.
BUNLAR TAKİP EDİLECEK
Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ile ABD'nin enflasyon verilerinin takip edilecek.
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