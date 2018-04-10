Dolar kuru 4.11 liranın üstüne görerek tüm zamanların rekorunu kırdı

Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kaybı, Rusya piyasalarında yaşanan sert kayıplar ve artan jeopolitik endişelerle Türk Lirası da geriliyor. Dolar/TL, tarihi rekor seviyesini 4.1146 TL'ye taşırken, saat 16.12 itibarıyla 4.1129 seviyesinde hareket ediyor.

Euro/TL 5.0850 TL ile tüm zamanların rekorunu kırarken, şu dakikalarda 5.0835 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/TL ise 5.8298 ile rekor kırarken, sonrasında 5.82'li seviyelere işlem görüyor.

Piyasalar bugün gerçekleşecek Hazine ihalesini de yakından izliyordu. Ancak ihalede oluşan faizler ve ihaleye gelen talep piyasanın öngördüğünden çok da farklı olmadığı için yeni bir etki yaratmadı

DÖVİZDE REKORLAR SÜRER Mİ?

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "TL varlıklardaki kırılganlığın sürüyor olması kurlarda yeni rekor denemelerine neden olmaya devam ediyor. Türkiye’ye yönelik risk algısı her geçen gün daha da bozulurken, bunu Türkiye’nin 5 yıllık risk primi (CDS) rakamı üzerinde hissetmeye devam ediyoruz. Bu sabah, Türkiye’nin 5 yıllık CDS rakamı 205 puan seviyelerinde ve grafiğe baktığımız zaman yukarı yönde gitme ihtimalinin hala yüksek olduğunu söyleyebilirim. Global piyasalarda, ABD dolarının zayıf olmaması hala bir şans ve dolar endeksinin 90.00 seviyesinin üzerinde kalamaması, gelişmekte olan ülke piyasalarının seyrini tam anlamıyla bozamıyor. Ancak, gelişmekte olan ülke piyasalarında da huzursuz bir tablonun olduğunu gözlemliyorum. Dün, Rus rublesinin dolar karşısında yüzde 3’ün üzerindeki sert kaybı TL varlıklardaki kırılganlığında artmasına neden olduğu gibi dolar/TL, Euro/TL ve Sterlin/TL kurlarında da yeni rekor denemelerine neden oldu" dedi.

Karadağ değerlendirmelerine şunları ekledi: "Kurlarda hala oynaklık yüksek olduğu için yeni rekorlar gelme ihtimalini unutmamak lazım. Global piyasalarda da risk algısı yüksek ve bu durum olası haber akışlarına karşı daha da temkinli olmamızı gerektiriyor. ABD Başkanı D. Trump nedeniyle ticaret savaşları endişesi aslında hala devam ediyor zaten dolar üzerindeki en büyük baskı bundan kaynaklanıyor. Ancak, özellikle ABD ve Çin arasındaki diyalog penceresinin açık olması fiyatlamaları daha da agresifleştirmiyor. Dün, Çin Devlet Başkanı Xi yapmış olduğu açıklamasında, ticaret gerginliğine ilişkin uzlaştırıcı bir ton benimsemesi global endekslere biraz iyimser bir hava yarattı. Ancak, biz bunu içeride çok fazla hissetmedik. Yine de bu gelişmeler ilerleyen günlerde daha da pozitif bir hava yaratırsa en azından gelişmekte olan ülke piyasalarındaki seyri olumlu etkiler ve TL’de biraz bu durumdan olumlu beslenebilir.

Dolar/TL kurunun en son rekoru 4.0790 seviyesinden geçiyor. Kur için 4.0270 bölgesini ara destek noktası olarak izliyoruz ve bu destek noktasının altına doğru tepki görmedikçe, kur yukarı yönde gitme iştahını koruyabilir.

Euro/TL kuru 5.0280 seviyesine kadar yükselerek rekorunu tazeledi. Kurda 5 TL seviyelerini konuşmaya başladık ve yıl içerisinde bu seviyeyi konuşmaya devam edebiliriz. Şimdilik, 5 TL’nin altına doğru tepki vermek istese bile ortam buna tam anlamıyla destek olamıyor. Dolayısıyla, 5 TL’nin altında kapanışlar görmeye başlarsak bu durumda ortamın yavaş yavaş TL’nin lehine döndüğünün göstergesi olarak yorumlanabilir.

Sterlin/TL kuru ise 5.7665 seviyesi ile rekorunu gördü. Sterlin, TL karşısında daha güçlü ve bu durum kurun daha da agresif seviyelerde işlem görmesine neden oluyor. Açıkçası, Sterlin/TL’deki hareket daha sert ve 5.76 seviyesinin üzerini gören Sterlin/TL kuru için 5.80 seviyesine doğru tepki görme ihtimali olabilir. Ancak, bu durum tamamen TL’nin performansına bağlı olacaktır. Dolayısıyla, belli direnç noktalarından gelebilecek kar satışlarına karşı da temkinli olmakta yarar var.

TL ÜZERİNDEKİ BASKI DEVAM ETMEKTEDİR

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Geniş perspektifte TL’nin değer kaybı üzerinde etkili olan faktörlere son dönemde risk iştahındaki oynamalar da eklenmektedir. Küresel risk iştahının azalması ve piyasa değişkenliğinin artması gibi faktörler gelişen ülke varlık sınıfının zorlanmasına, bu varlık sınıfı içerisinde yer alan TL’nin de negatif etkilenmesine neden oluyor.

Elbette; artan risk primi, yükselen enflasyon ve proaktif olmayan Merkez Bankası görüntüsü, para politikası ve mali politika duruşundaki ayrışım, cari açık gibi etmenler negatif yönde TL’ye spesifik durumlar olarak özetlenebilir. Küresel anlamda ise, gündemi meşgul eden ticaret savaşları ve Trump’ın kötü yönetimi gibi faktörler negatiflik getirmekte. Bu duruma bu hafta Suriye ve Orta Doğu siyasetinde artan risklerin de eklendiğini görmekteyiz. ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki kimyasal saldırıya "etkili" bir yanıt vereceğini belirtmesiyle artan jeopolitik riskler en belirgin ayrışmayı Ruble cinsi varlıklarda yaratırken, TL ve TL cinsi varlıkların da bu olumsuz ortamdan etkilendikleri söylenebilir" şeklinde değerlendirdi ve ekledi:

"4,0835 – 4,1172 aralığının dolar/TL fiyatlamasında kısa vadede hedef olabileceğini düşünüyoruz. 4,10 üzeri kalıcı fiyatlamalarda dolar/TL kurunun kısa vadede yukarı gitme isteği artabilir. Yıl geneli için 4,20 – 4,30 beklentisini korumaktayız. Geniş resimde 4,00 psikolojik bandı üzerinde fiyatlamanın yeni normal haline geldiğini görmekle beraber, anlamlı bir geri çekilme isteği görmediğimizi, bu psikolojik bant üzerinde ana hareket dalgalarının yukarıya doğru olmaya devam etmesini beklediğimizi söyleyebiliriz."

PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK

15.30 ABD, mart ayı ÜFE

17.00 ABD, şubat ayı toptan eşya stokları

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