Dolar kuru 3.80 TL'den döndü

Dün yaşanan jeopolitik gelişmelerle ve doların küresel piyasalardaki değer kazancıyla kademeli olarak yükselişe geçen dolar/TL, illikit piyasalarda en yüksek 3.8121 seviyesini görürken, yeni güne 3.80 seviyelerinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en yüksek 3.8088 seviyesine yükselirken, saat 11.09 itibarıyla 3.7889 TL'de hareket etti. Euro/TL aynı dakikalarda 4.6691 seviyesinde, euro dolar ise 1.2319 TL'de hareket etti.

DOLARDA DALGALANMALAR DEVAM EDEBİLİR

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Dolar kuru dün içeride 3.81 seviyelerine kadar yükseldi. Yükselişte ABD dolarının küresel piyasalardaki değer kazancının etkisi olduğu gibi, Suriye ile ilgili jeopolitik risk algısının yükselmesinin de etkisi oldu. TL’nin diğer gelişmekte olan para birimlerine kıyasla bir miktar negatif ayrışmasında Suriye konusu etkili oldu denilebilir. Ancak Suriye ile ilgili belirsiz haber akışları TL’de değer kaybını sınırlı kılıyor. Şimdilik ABD dolarının küresel piyasalardaki güçlenmesinin etkisini daha fazla hissediyoruz diyebiliriz" dedi.

Turşucu değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Dolar endeksi 83.80 seviyesinden 93.90 seviyesine yükseldi ve 22 günlük ortalamasının üzerine çıkmış durumda. Bu dolardaki küresel güçlenmenin önümüzdeki günlerde bir süre daha sürebileceğini gösteriyor. Böyle bir gelişme içeride Dolar/TL kuru üzerinde baskı yaratmaya devam edecektir. Baskının sürmesi durumunda 3.83-3.84 bölgeleri yeniden test edilebilir. Dolar kurunda seyri şimdilik 3.73-3.83 aralığında yatay ve yönsüz olarak izliyoruz. Bu aralı içerisinde dalgalanmalar devam edebilir."

FED VE S&P GÜNDEMDE

Bu akşam Fed'in toplantı tutanakları açıklanacak. Fed'in enflasyon konusundaki görüşleri takip edilecek. Cuma günü ise kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye'nin not değerlendirmesini açıklayacak. Genel beklenti, Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyenin altında olan notunda bir değişiklik olmayacağı yönünde...