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Euro ve sterlin rekora yakın! Dolar...

Hürriyet Haber
15.03.2018 - 09:00 | Son Güncelleme:

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar 3,87'nin üzerinde seyrediyor. Art arda rekorlar kıran euro/TL 4,80 civarında hareket ediyor.

Türk Lirası üzerindeki baskı artarken, Euro kuru ve sterlin kuru tarihi rekor seviyelerine yakın hareket ediyor. Dolar kuru ise 3 ayın zirvesindeki seyrine devam ediyor.

Yaşanan jeopolitik gelişmeler, ABD'de faiz artışlarının hızlanacağı ve yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın bir arada Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceği endişeleri piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Dolar/TL gün içerisinde en yüksek 3.8837 seviyesini görerek, 15 Aralık'tan beri en yüksek seviyelerde bulunuyor. Euro/TL, tarihi zirve olan 4.8127 seviyesine yakın... Sterlin/TL ise 5.4290 seviyesini görerek tarihi rekorunu kırdı.

Dolar kuru saat 09.00 itibarıyla 3.8796 seviyesinde hareket ederken, Euro/TL 4.8054 seviyelerinde... Sterlin/TL ise 5.4216 TL'de bulunuyor.

Tahvil faizlerinde görülen yükseliş TL üzerinde baskıya neden oluyor. Hafta içinde yüzde 12.76'ya tırmanan 10 yıllık tahvilin getirisi 12.66 seviyesine gelse de yukarı yönlü isteğini koruyor.

Piyasalarda bugün işsizlik, bütçe dengesi ve TCMB beklenti anketi izlenecek.

 

Etiketler: dolar fiyatları , dolar kuru , euro fiyatları
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